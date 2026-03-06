search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 17:17
ΚΟΣΜΟΣ

06.03.2026 15:51

Ισμαήλ Καανί: Ο «αλώβητος» διοικητής του Ιράν που επιβιώνει από όλες τις επιθέσεις φέρεται να εκτελέστηκε από την Τεχεράνη

06.03.2026 15:51
qaani

Αρκετά αραβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Παρασκευή ότι ο στρατηγός των ειδικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Ισμαήλ Καανί, φέρεται να εκτελέστηκε αφού κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπέρ της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας Μοσάντ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The National, η οποία εδρεύει στα ΗΑΕ και επικαλείται ανεπιβεβαίωτες πηγές, ο Καανί κατηγορήθηκε για συνεργασία με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και στη συνέχεια εκτελέστηκε. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση αυτής της πληροφορίας.

Ο Καανί ήταν διοικητής της επίλεκτης Δύναμης Κουντς, μιας βασικής δομής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που χειρίζεται επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Σύμφωνα με αναφορές, ο Ιρανός στρατηγός επέζησε από αρκετές απόπειρες δολοφονίας και ήταν κοντά στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ακόμη και κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών ΗΠΑ-Ισραήλ.

Ο Καανί έχει εξαφανιστεί από τη δημόσια θέα αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Ένα από τις πιο προβεβλημένα περιστατικά που προκάλεσαν συζητήσεις και απορίες, έλαβε χώρα μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό το 2024, όταν δεν υπήρχαν πληροφορίες για το πού βρισκόταν για ένα διάστημα πριν επανεμφανιστεί δημόσια. Μέχρι στιγμής, οι ιρανικές αρχές δεν έχουν απαντήσει επίσημα σε αυτές τις αναφορές και οι πληροφορίες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

Ο Καανί έχει κερδίσει τα τελευταία δύο χρόνια φήμη για την εξαιρετική του ικανότητα να φεύγει αλώβητος ενώ όλοι γύρω του πεθαίνουν.

Αλλά τώρα που το Ιράν βρίσκεται σε πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η μοίρα του αποτελεί, για άλλη μια φορά, αντικείμενο έντονων εικασιών, με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει συλλάβει ή ακόμα και εκτελέσει τον διοικητή της Δύναμης Quds ως ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

Ο Καανί, 67 ετών, ανέλαβε τη διοίκηση της Δύναμης Κουντς του IRGC τον Ιανουάριο του 2020 μετά τη δολοφονία του προκατόχου του, Κασέμ Σουλεϊμανί, στη Βαγδάτη από τις ΗΠΑ. Η Δύναμη Κουντς είναι ο επίλεκτος βραχίονας εξωτερικών επιχειρήσεων του Ιράν, η μονάδα που δημιούργησε, εξόπλισε και συντόνισε τον «Άξονα Αντίστασης» σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτός ο άξονας έχει διαλυθεί. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, είναι νεκρός. Ο πολιτικός επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, δολοφονήθηκε. Δεκάδες ανώτεροι Ιρανοί διοικητές έχουν εξοντωθεί. Πιο πρόσφατα, το Σάββατο, μια κοινή αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη Χαμενεΐ, μαζί με αρκετά ανώτερα στελέχη του κατεστημένου ασφαλείας του Ιράν.

Ο Καανί, ο διοικητής άμεσα υπεύθυνος για τη διαχείριση του περιφερειακού δικτύου πληρεξουσίων κατά τη διάρκεια ενός περιφερειακού πολέμου, δεν αναφέρθηκε μεταξύ των νεκρών.

Το μοτίβο της επιβίωσής του έχει προκαλέσει υποψίες, καθώς αρκετές αναφορές, βασιζόμενες σε ανώνυμες πηγές ασφαλείας, υπαινίσσονταν τα τελευταία δύο χρόνια ότι φέρεται να ήταν κοντά σε αρκετές από τις επιθέσεις που σκότωσαν τα ανώτερα στελέχη του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου Ιράν-Ισραήλ, κηρύχθηκε νεκρός από πολλά μέσα ενημέρωσης πριν επανεμφανιστεί σε δημόσιο εορτασμό στην Τεχεράνη στα τέλη Ιουνίου 2025, φορώντας πολιτικά ρούχα και καπέλο του μπέιζμπολ, σε φαινομενικά καλή υγεία. Η ίδια ακολουθία διαδραματίστηκε τον Οκτώβριο του 2024, όταν κηρύχθηκε νεκρός, αλλά στη συνέχεια φέρεται να ανακρίθηκε και στη συνέχεια επανεμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση.

Μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετά την καταστροφική διείσδυση του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ, η οποία του επέτρεψε να εξαλείψει συστηματικά την ηγεσία της ομάδας, το Ιράν ξεκίνησε επίσημη έρευνα για παραβίαση ασφαλείας. Ανώνυμες πηγές σε όλη την περιοχή δήλωσαν σε περιφερειακά μέσα ενημέρωσης ότι ο Καανί και η ομάδα του τέθηκαν υπό απομόνωση και ανάκριση.

Το Ισραήλ είχε δημοσιεύσει μια λίστα Ιρανών και συνδεδεμένων με το Ιράν αξιωματούχων που ήθελε να εξαλειφθούν. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η λίστα αυτή κηρύχθηκε «πλήρης». Το όνομα του Καανί δεν ήταν σε αυτήν.

