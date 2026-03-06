search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

06.03.2026 15:34

Σχεδόν 14.000 ακυρωμένες πτήσεις: Χάος στα ταξίδια στη Μέση Ανατολή

middle east flights

Εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή μετά την ακύρωση χιλιάδων πτήσεων, καθώς μαίνεται ο πόλεμος σε όλη την περιοχή.

Σχεδόν 14.000 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από μεγάλα αεροδρόμια σε 10 χώρες έχουν ακυρωθεί από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Flightradar24.

Τα δεδομένα πτήσης σκιαγραφούν την εικόνα κενών διαδρόμων πτήσης στους συνήθως πολυσύχναστους ουρανούς. Αρκετά αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες στον Περσικό Κόλπο έχουν αναστείλει πλήρως τις κανονικές λειτουργίες. Από τις 6 Μαρτίου, 10 χώρες είχαν κλείσει πλήρως ή εν μέρει τον εναέριο χώρο τους σε κάποιο σημείο από τις επιθέσεις, σύμφωνα με το Flightradar24.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — ένας από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους πτήσεων στον κόσμο που συνδέει 291 προορισμούς — έχει μειώσει κατά 85% τις προγραμματισμένες πτήσεις του από τις 28 Φεβρουαρίου. Μόνο τον Φεβρουάριο, το αεροδρόμιο χειρίστηκε 4,9 εκατομμύρια θέσεις, σύμφωνα με τον Επίσημο Οδηγό Αεροπορίας, ένα σημείο αναφοράς για τα δεδομένα αεροπορικών ταξιδιών.

Οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί με υψηλά ποσοστά σε άλλα αεροδρόμια της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου περίπου του 90% των πτήσεων από τη Σάρτζα, ένα εμιράτο που συνορεύει με το Ντουμπάι, μαζί με το 94% από τη Ντόχα του Κατάρ.

Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην περιοχή, ορισμένα αεροδρόμια άρχισαν να επαναλειτουργούν τις πτήσεις την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένων του Ντουμπάι, του Άμπου Ντάμπι και του Διεθνούς Αεροδρομίου King Khalid κοντά στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Περισσότεροι από 300.000 Βρετανοί πολίτες ζουν ή διέρχονται από τις χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών. Και την Τετάρτη, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι πάνω από 17.500 Αμερικανοί πολίτες έχουν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Μέση Ανατολή από τις 28 Φεβρουαρίου.

