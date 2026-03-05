search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 16:56
ΚΟΣΜΟΣ

05.03.2026 16:48

Ευθεία απειλή Ζελένσκι σε Όρμπαν: Μήπως να δώσω τη διεύθυνσή του στον στρατό μας, να του μιλήσει στη δική του γλώσσα;

05.03.2026 16:48
Τον γύρο του κόσμου μέσω διαδικτύου κάνουν οι απειλές του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατά του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Το βίντεο που έχει γίνει viral, δείχνει τον Ζελένσκι εμφανώς εκνευρισμένο σε κυβερνητική σύσκεψη, να εξαπολύει απειλές στον Όρμπαν (χωρίς να τον κατονομάζει) για το μπλοκάρισμα της χρηματοδότησης ύψους 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Κίεβο, υπαινισσόμενος ότι οι Ουκρανοί μαχητές θα μπορούσαν να λάβουν τη διεύθυνση του Όρμπαν, ώστε να μπορούν να μιλήσουν μαζί του «στη δική τους γλώσσα».

«Ελπίζουμε ότι ένα άτομο στην ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ… Διαφορετικά, θα δώσουμε τη διεύθυνση αυτού του ατόμου στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, στους δικούς μας, ώστε να τον καλέσουν και να επικοινωνήσουν μαζί του στη δική τους γλώσσα», φέρεται να λέει.

