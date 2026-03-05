Ευθεία απειλή Ζελένσκι σε Όρμπαν: Μήπως να δώσω τη διεύθυνσή του στον στρατό μας, να του μιλήσει στη δική του γλώσσα;

Τον γύρο του κόσμου μέσω διαδικτύου κάνουν οι απειλές του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατά του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Το βίντεο που έχει γίνει viral, δείχνει τον Ζελένσκι εμφανώς εκνευρισμένο σε κυβερνητική σύσκεψη, να εξαπολύει απειλές στον Όρμπαν (χωρίς να τον κατονομάζει) για το μπλοκάρισμα της χρηματοδότησης ύψους 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Κίεβο, υπαινισσόμενος ότι οι Ουκρανοί μαχητές θα μπορούσαν να λάβουν τη διεύθυνση του Όρμπαν, ώστε να μπορούν να μιλήσουν μαζί του «στη δική τους γλώσσα».

🇺🇦🇭🇺 BREAKING! Zelensky threatened Viktor Orban over the blocking of $90 billion in funding and weapons for Kiev, hinting that Ukrainian fighters could be given Orban’s address so they could deal with him “in their own language.” pic.twitter.com/WvUxVj82hk — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 5, 2026

«Ελπίζουμε ότι ένα άτομο στην ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ… Διαφορετικά, θα δώσουμε τη διεύθυνση αυτού του ατόμου στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, στους δικούς μας, ώστε να τον καλέσουν και να επικοινωνήσουν μαζί του στη δική τους γλώσσα», φέρεται να λέει.

Διαβάστε επίσης:

Το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει τέσσερα αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ και ελικόπτερα στην Κύπρο

Reuters: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να χτυπήσει τις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Δίχως τέλος οι εκατέρωθεν επιθέσεις, το Ιράν χτύπησε βάση στο Ιράκ και απειλεί την ΕΕ