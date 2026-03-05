search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 16:58
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 16:25

Το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει τέσσερα αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ και ελικόπτερα στην Κύπρο

05.03.2026 16:25
starmer_iran_new

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Πέμπτη ότι τέσσερα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Typhoon θα σταλούν στο Κατάρ καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

«Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι στέλνουμε τέσσερα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Typhoon για να ενταχθούν στη μοίρα μας στο Κατάρ για να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας επιχειρήσεις στο Κατάρ και σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Ελικόπτερα Wildcat με δυνατότητες κατά των drones φτάνουν στην Κύπρο αύριο Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε, και το HMS Dragon αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. 

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις «για τη διεξαγωγή αμυντικών επιχειρήσεων».

Ο Στάρμερ απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο καιρό θα μπορούσε να διαρκέσει η σύγκρουση, αν θα βοηθήσει τους Βρετανούς με τις τιμές της ενέργειας και πώς απαντά στις κατηγορίες ότι το στρατιωτικό προσωπικό και οι οικογένειές του έμειναν απροστάτευτοι στην αεροπορική βάση της Κύπρου που χτυπήθηκε το Σαββατοκύριακο, είπε πως η «απόλυτη προτεραιότητα» είναι η «ασφάλεια των πολιτών μας».

Σε σχέση με την Κύπρο, είπε ότι υπάρχουν μέτρα που ίσχυαν πάντα και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αναπτύξει εκ των προτέρων περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Όπως τόνισε, η βρετανική κυβέρνηση λαμβάνει «κάθε μέτρο που απαιτείται για την προστασία τους, για την προστασία της αεροπορικής βάσης».

Σε σχέση με το πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση, είπε ότι γνωρίζει ότι ο κόσμος ανησυχεί, αλλά όπως είπε: «Δεν μπορώ να σας δώσω μια χρονική βάση για αυτό… η ακλόνητη άποψή μου είναι ότι πρέπει να αποκλιμακώσουμε και τελικά αυτό θα πρέπει να είναι θέμα διαπραγμάτευσης για ορισμένα από τα βασικά ζητήματα».

Διαβάστε επίσης:

Reuters: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να χτυπήσει τις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Μεντβέντεφ: Ο Ρούτε είναι «υποτακτικός γιός του Τραμπ»

Φιλοαμερικανικές κουρδικές δυνάμεις προετοιμάζονται για πιθανή χερσαία εισβολή στο Ιράν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giozefine_1
ADVERTORIAL

«Γιοζεφίνε η αοιδός» του Κάφκα σε μουσική Χ. Γωγιού και σκηνοθεσία Σ. Στρούμπου στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Νέος συναγερμός στην Κύπρο – Δίχως τέλος οι εκατέρωθεν επιθέσεις, το Ιράν χτύπησε βάση στο Ιράκ και απειλεί την ΕΕ

zelensky-6654-new-1536×864
ΚΟΣΜΟΣ

Ευθεία απειλή Ζελένσκι σε Όρμπαν: Μήπως να δώσω τη διεύθυνσή του στον στρατό μας, να του μιλήσει στη δική του γλώσσα;

karystianou-345
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Αδιανόητο και νομικά αβάσιμο ότι απορρίπτει η εισαγγελέας τις εκταφές» – Κατέθεσε πραγματογνώμονας για τα χαμένα βίντεο

cqdam.web.2400
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ford παραμένει ο τρίτος πιο επιτυχημένος κατασκευαστής κινητήρων στην ιστορία της F1

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 16:53
giozefine_1
ADVERTORIAL

«Γιοζεφίνε η αοιδός» του Κάφκα σε μουσική Χ. Γωγιού και σκηνοθεσία Σ. Στρούμπου στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Νέος συναγερμός στην Κύπρο – Δίχως τέλος οι εκατέρωθεν επιθέσεις, το Ιράν χτύπησε βάση στο Ιράκ και απειλεί την ΕΕ

zelensky-6654-new-1536×864
ΚΟΣΜΟΣ

Ευθεία απειλή Ζελένσκι σε Όρμπαν: Μήπως να δώσω τη διεύθυνσή του στον στρατό μας, να του μιλήσει στη δική του γλώσσα;

1 / 3