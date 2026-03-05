Το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει τέσσερα αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ και ελικόπτερα στην Κύπρο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Πέμπτη ότι τέσσερα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Typhoon θα σταλούν στο Κατάρ καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

«Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι στέλνουμε τέσσερα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Typhoon για να ενταχθούν στη μοίρα μας στο Κατάρ για να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας επιχειρήσεις στο Κατάρ και σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Ελικόπτερα Wildcat με δυνατότητες κατά των drones φτάνουν στην Κύπρο αύριο Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε, και το HMS Dragon αναπτύσσεται στη Μεσόγειο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις «για τη διεξαγωγή αμυντικών επιχειρήσεων».

Ο Στάρμερ απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο καιρό θα μπορούσε να διαρκέσει η σύγκρουση, αν θα βοηθήσει τους Βρετανούς με τις τιμές της ενέργειας και πώς απαντά στις κατηγορίες ότι το στρατιωτικό προσωπικό και οι οικογένειές του έμειναν απροστάτευτοι στην αεροπορική βάση της Κύπρου που χτυπήθηκε το Σαββατοκύριακο, είπε πως η «απόλυτη προτεραιότητα» είναι η «ασφάλεια των πολιτών μας».

Σε σχέση με την Κύπρο, είπε ότι υπάρχουν μέτρα που ίσχυαν πάντα και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αναπτύξει εκ των προτέρων περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Όπως τόνισε, η βρετανική κυβέρνηση λαμβάνει «κάθε μέτρο που απαιτείται για την προστασία τους, για την προστασία της αεροπορικής βάσης».

Σε σχέση με το πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση, είπε ότι γνωρίζει ότι ο κόσμος ανησυχεί, αλλά όπως είπε: «Δεν μπορώ να σας δώσω μια χρονική βάση για αυτό… η ακλόνητη άποψή μου είναι ότι πρέπει να αποκλιμακώσουμε και τελικά αυτό θα πρέπει να είναι θέμα διαπραγμάτευσης για ορισμένα από τα βασικά ζητήματα».

