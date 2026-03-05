Φιλοαμερικανικές κουρδικές δυνάμεις προετοιμάζονται για πιθανή χερσαία εισβολή στο Ιράν

Φιλοαμερικανικές, ιρανικές κουρδικές δυνάμεις που εδρεύουν στο Ιράκ προετοιμάζουν ένοπλες μονάδες που θα μπορούσαν να εισέλθουν στο Ιράν, δημιουργώντας ένα πιθανό νέο μέτωπο σε μια ήδη εκτεταμένη σύγκρουση, σύμφωνα με Ιρακινούς αξιωματούχους και ανώτερα μέλη ιρανικών κουρδικών ομάδων.

Η CIA έχει δώσει στο παρελθόν μικρά όπλα στις ιρανικές κουρδικές δυνάμεις στο πλαίσιο ενός μυστικού προγράμματος αποσταθεροποίησης του Ιράν, μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από τον τρέχοντα πόλεμο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την προσπάθεια.

Ωστόσο, σε ενημέρωση την Τετάρτη, η Καρολάιν Λέβιτ, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι οι αναφορές ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είχε συμφωνήσει σε οποιοδήποτε σχέδιο για τους Κούρδους να ξεκινήσουν μια εξέγερση στο Ιράν ήταν «εντελώς ψευδείς».

Η βομβαρδιστική εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν που ξεκίνησε το Σάββατο σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη της χώρας και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους. Έχει επίσης στοχεύσει κυβερνητικές και ασφαλείς εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων Ιράν-Ιράκ. Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν τη χρησιμότητα μιας κουρδικής εισβολής καθώς οι μάχες εντείνονται, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση, σύμφωνα με τους New York Times.

Οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να βοηθήσουν τους Κούρδους να ξεκινήσουν μια εισβολή στο Ιράν ή οποιοδήποτε είδος εξέγερσης εκεί, θα αποτελούσε μια εκπληκτική τροπή στον πόλεμο. Αν ήταν αρκετά μεγάλη, η εισβολή θα μπορούσε να αναγκάσει μονάδες του ιρανικού στρατού να απαντήσουν, επιτρέποντας σε αμερικανικά ή ισραηλινά αεροσκάφη να τις στοχεύσουν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας με κουρδικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ και τη Συρία. Αλλά η Αμερική έχει επίσης τη φήμη ότι εγκαταλείπει τους Κούρδους, μια εθνοτική ομάδα που εκτείνεται σε περιοχές της Τουρκίας, της Συρίας, του Ιράκ και του Ιράν. Μετά τον πόλεμο του Περσικού Κόλπου το 1991, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθάρρυναν μια κουρδική εξέγερση στο Ιράκ, αλλά στη συνέχεια στάθηκαν άπραγες καθώς ο ιρακινός στρατός σφαγίαζε κουρδικές δυνάμεις.

Κάποιοι άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι με τον σχεδιασμό οποιασδήποτε πιθανής κουρδικής εισβολής στο Ιράν εξέφρασαν μια προειδοποίηση. Δεν υπάρχει περίπτωση οποιαδήποτε κουρδική δύναμη να ανατρέψει την ιρανική κυβέρνηση, λένε, ή ακόμα και να επηρεάσει σημαντικά ποιος θα μπορούσε να αναλάβει την εξουσία. Η CIA έχει παράσχει μόνο μικρά όπλα στις κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες δεν διαθέτουν άρματα μάχης ή βαρέα όπλα για να ξεκινήσουν μια εισβολή ή να απειλήσουν εύλογα τη θεοκρατική κυβέρνηση στην Τεχεράνη.

Πρώην αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι η περσική πλειοψηφία του Ιράν δεν θα καλωσόριζε μια ένοπλη κουρδική εισβολή. Υπάρχουν περίπου 6 έως 9 εκατομμύρια Κούρδοι στη χώρα των 90 εκατομμυρίων κατοίκων.

Οι άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι με τις συζητήσεις συμφώνησαν με την Λέβιτ, λέγοντας ότι ο Λευκός Οίκος δεν είχε ακόμη αποφασίσει εάν θα στείλει τους Κούρδους στο Ιράν. Και ορισμένοι από τους ανθρώπους δήλωσαν ότι η απόφαση μπορεί να μην εξαρτάται από το Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η κουρδική ηγεσία μπορεί να πάρει τη δική της απόφαση.

Το Ιράν πιέζει το Ιράκ να εμποδίσει τους Κούρδους μαχητές να διασχίσουν τα σύνορα, δήλωσαν οι Ιρακινοί αξιωματούχοι και οι Ιρανοί Κούρδοι ηγέτες.

Αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ ζήτησε από δύο ηγέτες των Ιρακινών Κούρδων, τον Μασούντ Μπαρζανί και τον Μπάφελ Ταλαμπανί, να επιτρέψουν στους Ιρανούς Κούρδους μαχητές που εδρεύουν στο Ιράκ να μετακινηθούν στο Ιράν, σύμφωνα με δύο ηγέτες των Ιρανών Κούρδων και δύο Ιρακινούς αξιωματούχους ασφαλείας.

Ένας από τους Ιρανούς Κούρδους αξιωματούχους είπε ότι ο Τραμπ είχε ξεχωριστή τηλεφωνική κλήση την Τρίτη για να συζητήσει την αποστολή δυνάμεων πέρα ​​από τα σύνορα με τον επικεφαλής μιας από αυτές τις κουρδικές ομάδες, τον Μουσταφά Χίτζι, του Κουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος του Ιράν. Όλοι οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Ούτε οι αξιωματούχοι ασφαλείας ούτε τα μέλη της ομάδας έδωσαν λεπτομέρειες για τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει η υποστήριξη των ΗΠΑ.

Η Λέβιτ είπε ότι δεν θα σχολίαζε τις κλήσεις του Τραμπ με ξένους αξιωματούχους, αλλά ότι ο πρόεδρος «μίλησε με Κούρδους ηγέτες σχετικά με τη βάση μας που έχουμε στο βόρειο Ιράκ».

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει την προσπάθεια υποστήριξης των Κούρδων.

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς η CIA άρχισε να εξοπλίζει τους Κούρδους, αλλά αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας μυστικής εκστρατείας της υπηρεσίας για την αποσταθεροποίηση της ιρανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν την προσπάθεια. Πρώην αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν είχε ποτέ ως στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης στην Τεχεράνη, αλλά στόχευε στην αποπροσανατολισμό των ηγετών ή ενδεχομένως στη δημιουργία κρίσης ασφαλείας.

Η προσπάθεια της CIA να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις είχε αναφερθεί νωρίτερα από το CNN. Το Axios ανέφερε μια τηλεφωνική κλήση μεταξύ Κούρδων ηγετών στο Ιράκ και του Τραμπ για να συζητήσουν τον πόλεμο στο Ιράν.

Από την έναρξη της κοινής πολεμικής εκστρατείας ΗΠΑ-Ισραήλ, βόμβες και πύραυλοι έχουν χτυπήσει στόχους στο δυτικό Ιράν, προφανώς επικεντρωμένους στην επαρχία του Κουρδιστάν, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times. Δεν είναι σαφές από τις εικόνες εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ ή και οι δύο δυνάμεις έχουν χτυπήσει αυτούς τους στόχους.

Αρκετοί Ιρανοί Κούρδοι ηγέτες περιέγραψαν τις επιθέσεις στο δυτικό Ιράν ως μέρος μιας προσπάθειας υποστήριξης μιας διείσδυσης από το Ιράκ.

Οι επιθέσεις έχουν χτυπήσει εγκαταστάσεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αστυνομικά τμήματα και, κυρίως, συνοριακά φυλάκια και πύργους επικοινωνιών. Οι επιθέσεις έχουν χτυπήσει επίσης πολιτικά διοικητικά κτίρια και έχουν προκαλέσει ζημιές σε κοντινές κατοικημένες περιοχές.

Μια ανάλυση βίντεο και δορυφορικών εικόνων δείχνει ότι οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε τοποθεσίες κοντά σε αυτοκινητόδρομους που εκτείνονται από τα σύνορα Ιράκ-Ιράν προς το Ιράν. Οι βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει τεράστιο κόστος στις ζωές των αμάχων στην περιοχή, δήλωσαν στους Times Ιρανοί που έχουν συγγενείς εκεί.



Η εκστρατεία βομβαρδισμών θα διευκόλυνε οποιαδήποτε εισβολή ιρανοκουρδικών δυνάμεων από το Ιράκ, μειώνοντας τη δύναμη των ιρανικών δυνάμεων που θα μπορούσαν να επιδιώξουν να σταματήσουν την εισβολή.

Στο Σαναντάτζ, την πρωτεύουσα της επαρχίας του Κουρδιστάν του Ιράν, οι επιθέσεις ισοπέδωσαν εγκαταστάσεις ασφαλείας και διοικητικά γραφεία. Ένα επαληθευμένο βίντεο κατέγραψε μια μεγάλη έκρηξη σε ένα αστυνομικό αρχηγείο που ήταν ήδη περιτριγυρισμένο από καπνό, με μεταγενέστερες εικόνες να δείχνουν το κατεστραμμένο συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένου ενός πύργου μετάδοσης.

Στο Μαριβάν, μια μικρότερη πόλη πιο κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, μια φυλακή και μια παρακείμενη φυλακή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο. Άλλες στοχευμένες τοποθεσίες περιλάμβαναν την Μπάνεχ, όπου ένα βίντεο που επαληθεύτηκε από τους Times έδειξε εκτεταμένες καταστροφές στο κέντρο της πόλης.

Από τις πρώτες ομοβροντίες του πολέμου το Σάββατο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως «ιστορική ευκαιρία» για τους Ιρανούς να ανατρέψουν τους αυταρχικούς κληρικούς ηγέτες τους.

Οι Κούρδοι του Ιράν έχουν συχνά αντιμετωπίσει το κύριο βάρος της καταστολής της αυταρχικής κυβέρνησης. Οι πολιτικοί τους ηγέτες επιδιώκουν εδώ και καιρό να δημιουργήσουν μια εθνική πατρίδα, είτε ως κράτος είτε μέσω αυτοδιοικούμενων ομοσπονδιακών περιοχών εντός των σημερινών χωρών τους.

«Αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και φυσικά αγωνιζόμαστε ενάντια στον στρατό που βλάπτει τον λαό μας», δήλωσε ο Σιαμάντ Μοάνι, ένας βετεράνος ηγέτης του Κόμματος Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν, μιας από τις ιρανικές κουρδικές ομάδες στο Ιράκ που, σύμφωνα με αξιωματούχους, σχεδιάζουν να στείλουν μαχητές στο Ιράν. Ο Μοάνι δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε αυτή την προσπάθεια, αλλά είπε ότι οι μαχητές έχουν «διευρύνει» τις επιχειρήσεις τους.

Από την έναρξη του πολέμου, πολιτοφυλακές που είναι σύμμαχοι με το Ιράν έχουν χτυπήσει μια αμερικανική βάση στην περιοχή του βόρειου Κουρδιστάν του Ιράκ. Έχουν επίσης χτυπήσει το διεθνές αεροδρόμιο της περιοχής, εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου και τουλάχιστον δύο βάσεις που χρησιμοποιούνται από Ιρανούς Κούρδους μαχητές εκεί.

Η κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ, η οποία έχει στενούς δεσμούς με το Ιράν, διέταξε τους αξιωματούχους στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν να μην επιτρέψουν στους Ιρανούς Κούρδους μαχητές να διασχίσουν τα σύνορα, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ιρακινούς αξιωματούχους. Οι περιφερειακοί αξιωματούχοι στο Ιρακινό Κουρδιστάν φαίνεται να έχουν συμμορφωθεί με το αίτημα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Την Τρίτη, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Ιρακινού Κουρδιστάν, Κουμπάντ Ταλαμπανί, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι είχε τονίσει σε μια συνάντηση ασφαλείας ότι η περιοχή «δεν συμμετέχει στην περιφερειακή σύγκρουση και υιοθετεί ουδέτερη στάση».

Ορισμένοι Ιρανοί Κούρδοι ηγέτες δήλωσαν ότι δίσταζαν να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την έναρξη επιχειρήσεων στο Ιράν, δεδομένου του πιθανού κόστους για τον λαό τους εάν η προσπάθεια αποτύγχανε.

Ωστόσο, ένας από αυτούς τους αξιωματούχους δήλωσε ότι ορισμένες ιρανικές κουρδικές δυνάμεις που εδρεύουν στο Ιράκ αποφάσισαν να προχωρήσουν με ένα σχέδιο για την αποστολή δυνάμεων στο Ιράν.

Η ελπίδα τους είναι ότι μόλις ξεκινήσει μια εξέγερση, οι κάτοικοι της περιοχής θα ενταχθούν σε αυτές – αν και δεν υπάρχει καμία εγγύηση γι’ αυτό, καθώς πολλοί Κούρδοι στην περιοχή δεν είναι πιστοί σε αυτές τις ομάδες.

Ωστόσο, οι ιρανικές κουρδικές περιοχές ήταν από τις πιο ανήσυχες κατά τη διάρκεια ενός πανεθνικού κινήματος διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης του Ιράν τον Ιανουάριο, το οποίο οι αρχές κατέστειλαν με μια θανατηφόρα καταστολή.

