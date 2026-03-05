Ποπ – Κορν: Ένα σνακ 4.000 ετών που ανακάλυψαν οι Αζτέκοι (video)

Όλοι όσοι βρίσκουν παρηγοριά και ξεκούραση είτε ξαπλωμένοι στον καναπέ του σπιτιού τους είτε σε κάποια αίθουσα κινηματογράφου παρακολουθώντας μια κινηματογραφική ταινία και τρώγοντας ποπ – κορν παραξενεύτηκαν όταν άκουσαν την είδηση.

Το κατ’ εξοχήν «κινηματογραφικό σνακ» (δηλαδή το ποπ – κορν) φαίνεται πως δεν ανακαλύφθηκε τον 20ό αιώνα στο Χόλιγουντ από κάποιον δαιμόνιο αιθουσάρχη, αλλά 4.000 χρόνια πριν στο Μεξικό από τους Αζτέκους.

Πράγματι η καλλιέργεια του καλαμποκιού ήλθε στην Ευρώπη από την Αμερική και συγκεκριμένα από το Μεξικό όπου διάφορες ποικιλίες του φυτού καλλιεργούνταν 10.000 χρόνια πριν.

Οι αρχαιολόγοι όμως ανακάλυψαν ότι και οι άνθρωποι στο Περού ήδη από το 4.700 π.Χ. γνώριζαν ότι οι σπόροι του καλαμποκιού «έσκαγαν» όταν ζεσταίνονταν στη φωτιά.

Αρχαίο ποπ – κορν

Το παλαιότερο δείγμα ποπ – κορν ανακαλύφθηκε στις ανασκαφές του 1950, στις λεγόμενες «Σπηλιές των Νυχτερίδων», στο δυτικό Νέο Μεξικό.

Μάλιστα τα μικρά καλαμπόκια («τεοσίντε») είχαν διατηρηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε οι επιστήμονες όταν τα έβαλαν στη φωτιά οι σπόροι τους έσκασαν λόγω της πίεσης που δημιουργήθηκε στο εσωτερικό τους.

Οι Αζτέκοι θεωρούσαν το ποπ – κορν, ιερό! Μ’ αυτό -όπως μαρτυρεί ο Ισπανός χρονικογράφος Μπερναντίνο ντε Σααγκούν- οι γυναίκες έφτιαχναν κολιέ και περιδέραια και κεφαλόδεσμους με τους οποίους στολίζονταν για τους τελετουργικούς χορούς, ενώ με ποπ – κορν διακοσμούσαν και τα αγάλματα του θεού Τλάλοκ, ο οποίος όριζε τη βροχή και τη γονιμότητα.

Το ποπ κορν έρχεται στην Ευρώπη μετά την εισβολή του Ερνάν Κορτέζ στο Μεξικό, δηλαδή από το 1519 και ύστερα.

Στο Πλίμουθ της Μασαχουσέτης, τον Φεβρουάριο του 1630, ο Ινδιάνος Κουαντακένα, έμαθε στους Βρετανούς αποίκους πώς να κατασκευάζουν ποπ – κορν!

Οι Ευρωπαίοι άποικοι άρχισαν να καταναλώνουν το ποπ – κορν στο πρόγευμά τους με γάλα και ζάχαρη, πολύ πριν εμφανιστούν τα γνωστά σε όλους μας δημητριακά.

Τον 19ο αιώνα η καλλιέργεια καλαμποκιού στις ΗΠΑ γιγαντώθηκε, και μαζί της διαδόθηκε και η ευρεία χρήση του ποπ – κορν σε δημόσιους χώρους, ειδικά μετά το 1893 όταν ο Τσαρλς Κρέιτορς παρουσίασε την πρώτη κινητή μηχανή παρασκευής ποπ – κορν στην Παγκόσμια Έκθεση του Σικάγο.

Το ποπ – κορν αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους καθώς ήταν ένα φθηνό και νόστιμο σνακ, προσιτό σε όλους.

Αντίθετα οι αίθουσες κινηματογράφου στην αρχή απέφευγαν την πώληση ποπ – κορν, λόγω του θορύβου, της μυρωδιάς και της ακαταστασίας που προκαλούσε στις σκοτεινές αίθουσες.

Παρόλα αυτά όταν ήλθε η Μεγάλη Ύφεση (1929), οι αιθουσάρχες είδαν ότι η πώληση του ποπ – κορν έφερνε καλά κέρδη και τελικά επετράπη να πωλείται στους κινηματογράφους.

Το ποπ – κορν διέπρεψε και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου, αφού οι περικοπές στη ζάχαρη οδήγησαν στην επικράτηση των αλμυρών σνακ.

Τέλος, τη δεκαετία του 1980, με το φούρνο μικροκυμάτων και τις ανάλογες συσκευασίες διευκολύνθηκε η παρασκευή του ποπ – κορν στο σπίτι.

Έτσι, το ποπ – κορν βρέθηκε στην πρώτη θέση των σνακ παγκοσμίως.

Όταν λοιπόν ανοίγετε ένα σακουλάκι ποπ – κορν για να δείτε μια ταινία ή ένα ματς της αγαπημένης σας ομάδας, θυμηθείτε ότι καταναλώνετε ένα προϊόν από τα βάθη του χρόνου, κι ότι ίσως συμμετέχετε -άθελά σας- σε μια πανάρχαια τελετουργία ζωής.

