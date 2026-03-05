search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 14:18
ΚΟΣΜΟΣ

05.03.2026 11:24

Αζερμπαϊτζάν: Δύο τραυματίες από την επίθεση ιρανικού drone στο αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν – Εξηγήσεις ζητάει το Μπακού και απειλεί με αντίποινα (videos)

05.03.2026 11:24
Συναγερμός έχει σημάνει στο Αζερμπαϊτζάν μετά την επίθεση του Ιράν με drone στο αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, ένα drone έπληξε το κτίριο του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου που βρίσκεται στην αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. To άλλο έπεσε σε σχολικό κτίριο στο χωριό Σακαραμπάντ.

Βίντεο από την περιοχή δείχνουν λάμψεις και εκρήξεις στην περιοχή του αεροδρομίου, ενώ χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι ο χώρος αποτέλεσε στόχο εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Άλλα βίντεο δείχνουν ότι μέσα στο κτίριο του αεροδρομίου υπάρχουν υλικές ζημιές.

Την ώρα της επίθεσης, πάνω από 50 αεροσκάφη πραγματοποιούσαν πτήσεις πάνω από τον εναέριο χώρο του Αζερμπαϊτζάν.

ΥΠΕΞ Αζερμπαϊτζάν: Θα υπάρξει απάντηση

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν καταδίκασε την επίθεση κάνοντας λόγο για «παραβίαση των κανόνων και των αρχών του διεθνούς δικαίου και συμβάλλει στην αύξηση των εντάσεων στην περιοχή» και ξεκαθάρισε ότι «δεν θα μείνει αναπάντητη».

Το Μπακού «προετοιμάζει τα αντίποινα που είναι απαραίτητα για να προστατεύσει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας μας, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών και των μη στρατιωτικών υποδομών», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε, προσθέτοντας ότι οι «πολεμικές αυτές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες».

«Αξιώνουμε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να αποσαφηνίσει το ζήτημα το συντομότερο δυνατό, παρέχοντας εξήγηση και να λάβει τα απαραίτητα έκτακτα μέτρα για να προληφθεί να προκύψουν ξανά στο μέλλον περιστατικά τέτοιου είδους», σημείωσε.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρέσβη του Ιράν, για να διαβιβάσει «έντονη διαμαρτυρία προς την ιρανική πλευρά και θα επιδοθεί σχετική ρηματική διακοίνωση διαμαρτυρίας».

Το Ναχιτσεβάν, ένας αζερικός θύλακας που συνορεύει με το Ιράν, την Τουρκία και την Αρμενία, κατέχει στρατηγικά ευαίσθητη θέση στον Νότιο Καύκασο. Ως εκ τούτου, το πλήγμα θεωρείται ότι κλιμακώνει σημαντικά τον πόλεμο.

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

