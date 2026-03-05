Πόλεμος φθοράς με το Ιράν: Η μάχη των πυραύλων και των αποθεμάτων

Η στρατιωτική αναμέτρηση με το Ιράν εξελίσσεται σε μια σκληρή δοκιμασία αντοχών, όπου το κρίσιμο μέγεθος δεν είναι μόνο η ισχύς πυρός αλλά και η διαθεσιμότητα των αποθεμάτων. Καθώς η Τεχεράνη εξαπολύει κύματα πυραύλων και drones, η πίεση μεταφέρεται στα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των περιφερειακών συμμάχων τους, που καλούνται να ανταποκριθούν σε μια διαρκή χρήση αναχαιτιστικών.

Δύο πηγές που μίλησαν στο CNN αποκάλυψαν ότι μόλις τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, τουλάχιστον ένας αμερικανικός σύμμαχος στον Κόλπο έχει ήδη εξαντλήσει τα κρίσιμα αποθέματα πυραύλων αεράμυνας που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση επιθέσεων με πυραύλους και drones.

«Δεν υπάρχει πανικός ακόμα, αλλά όσο πιο γρήγορα φτάσουν εδώ, τόσο το καλύτερο», δήλωσε στο CNN πηγή από την περιοχή, περιγράφοντας το αίτημα της κυβέρνησής της προς την Ουάσιγκτον για άμεση ενίσχυση.

Το κλίμα ανησυχίας διαχέεται σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, καθώς η διάρκεια της εκστρατείας παραμένει αβέβαιη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στον Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι η σύγκρουση αρχικά «προβλέπεται» να διαρκέσει «τέσσερις έως πέντε εβδομάδες», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι ο αμερικανικός στρατός έχει την «ικανότητα να συνεχίσει για πολύ περισσότερο».

Τα αποθέματα στον Κόλπο και οι προειδοποιήσεις προς τον Τραμπ

Στο Κατάρ, σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις πηγής στο CNN, υπάρχουν επαρκή αποθέματα αναχαιτιστικών «για μεγάλο χρονικό διάστημα», χωρίς να διευκρινίζεται η ακριβής διάρκεια, ενώ η Ντόχα διατηρεί ανοικτή γραμμή με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε περίπτωση που απαιτηθεί πρόσθετη ενίσχυση.

Πριν ακόμη ξεκινήσει η επιχείρηση, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, μαζί με άλλους ανώτατους αξιωματικούς, είχε προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι μια μακράς διάρκειας σύγκρουση θα μπορούσε να πιέσει σοβαρά τα αμερικανικά αποθέματα όπλων – ιδιαίτερα εκείνα που στηρίζουν το Ισραήλ και την Ουκρανία.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, οι ΗΠΑ έχουν ήδη «κάψει» σημαντικό αριθμό πυραύλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς τις τελευταίες ημέρες.

«Παιχνίδι αριθμών»

Η σύγκρουση αποκτά χαρακτηριστικά αριθμητικής εξίσωσης: Πόσα αναχαιτιστικά απαιτούνται για να αναχαιτίζονται διαρκώς οι ιρανικές επιθέσεις και πόσα μπορούν να μεταφερθούν από άλλα στρατηγικά αποθέματα, ακόμη και από εκείνα που προορίζονται για τον Ειρηνικό; Την ίδια ώρα, αντίπαλοι των ΗΠΑ, όπως η Κίνα, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

«Κάθε αναχαίτιση αντιπροσωπεύει εκατοντάδες ώρες εκπαίδευσης, ετοιμότητας και τεχνολογίας, που συνδυάζονται για να λειτουργήσουν όπως έχουν σχεδιαστεί», δήλωσε ο Κέιν σε συνέντευξη Τύπου.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σημείωσε ότι το Ιράν «παράγει, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, πάνω από 100 τέτοιους πυραύλους τον μήνα. Συγκρίνετε αυτό με τους έξι ή επτά πυραύλους αναχαίτισης που μπορούν να κατασκευαστούν τον μήνα», υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι η εξουδετέρωση της ιρανικής πυραυλικής ισχύος.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αντέτεινε ότι τα αποθέματα πυρομαχικών «μεσαίου και ανώτερου μεσαίου βαθμού ποτέ δεν ήταν υψηλότερα ή καλύτερα» και ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «ουσιαστικά απεριόριστη προμήθεια αυτών των όπλων».

«Οι πόλεμοι μπορούν να διεξαχθούν “για πάντα” και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα εφόδια», ανέφερε, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια ακριβώς πυρομαχικά αναφερόταν.

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Στο υψηλότερο επίπεδο, έχουμε μια καλή προμήθεια, αλλά δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε», κατηγορώντας τον Τζο Μπάιντεν ότι «έδωσε» «τόσο μεγάλο μέρος του υψηλού επιπέδου» στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στο Politico, τόνισε ότι «οι αμυντικές εταιρείες εργάζονται πυρετωδώς για να κατασκευάσουν τα διάφορα πράγματα που χρειαζόμαστε. Έχουν λάβει εντολές έκτακτης ανάγκης».

Χιλιάδες πλήγματα και η απειλή των drones

Ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν σχεδόν 2.000 ιρανικούς στόχους με περισσότερα από 2.000 πυρομαχικά.

«Έχουμε υποβαθμίσει σοβαρά τις αεροπορικές άμυνες του Ιράν και καταστρέψαμε εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους, εκτοξευτές και drones του Ιράν», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει εκτοξεύσει πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερα από 2.000 drones.

«Βλέπουμε ότι η ικανότητα του Ιράν να χτυπήσει εμάς και τους εταίρους μας μειώνεται, ενώ η δική μας πολεμική δύναμη, από την άλλη πλευρά, αυξάνεται», υποστήριξε.

Στο Καπιτώλιο, οι Δημοκρατικοί εκφράζουν έντονο προβληματισμό. Ο γερουσιαστής της Αριζόνα, Μαρκ Κέλι, προειδοποίησε: «Οι Ιρανοί έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν πολλά drones Σαχέντ, βαλλιστικούς πυραύλους, μεσαίου και μικρού βεληνεκούς και διαθέτουν τεράστια αποθέματα». Και συνέχισε: «Έτσι, σε κάποιο σημείο… αυτό γίνεται μαθηματικό πρόβλημα και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να ανανεώσουμε τα αποθέματα πυρομαχικών για την αεροπορική άμυνα. Από πού θα προέλθουν;»

Σε κλειστή ενημέρωση βουλευτών, αξιωματούχοι της κυβέρνησης παραδέχθηκαν ότι τα drones τύπου Σαχέντ αποτελούν σοβαρή πρόκληση και ότι δεν είναι εφικτή η πλήρης αναχαίτισή τους.

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και ο Κέιν αναγνώρισαν ότι τα drones αποδείχθηκαν δυσκολότερος αντίπαλος από τον αναμενόμενο, καθώς πετούν χαμηλά και αργά, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό τους.

Ωστόσο, ο Κέιν εμφανίστηκε αισιόδοξος στο Πεντάγωνο, κάνοντας λόγο για «σταθερή πρόοδο» και δηλώνοντας: «Από σήμερα το πρωί, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σημειώνει σταθερή πρόοδο. Οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν έχουν μειωθεί κατά 86% από την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων».

«Υπάρχει μείωση 23% μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, και οι εκτοξεύσεις επιθετικών drones έχουν μειωθεί κατά 73%», πρόσθεσε.

Ο κρίσιμος ρόλος των συμμάχων και τα «μαθήματα» του THAAD

Το άμεσο βάρος, πάντως, πέφτει στα αποθέματα των κρατών του Κόλπου. Στις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία επιχείρησαν να αναχαιτίσουν κάθε ιρανική απειλή. Ωστόσο, ορισμένα drones διέφυγαν, με ένα να πλήττει πολυώροφο κτίριο στο Μπαχρέιν και άλλα να προκαλούν ζημιές σε δύο κέντρα δεδομένων της Amazon Web Services στα ΗΑΕ.

Η Μπέκα Ουάσερ του Bloomberg Economics εκτίμησε ότι, εφόσον τα αποθέματα περιοριστούν, οι χώρες του Κόλπου ίσως αναγκαστούν να γίνουν «πιο επιλεκτικές» στις αναχαιτίσεις τους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ενίσχυσε την προσπάθεια, αποστέλλοντας αεροσκάφη από την Κύπρο και το Κατάρ για την αναχαίτιση πυραύλων και drones.

Ακόμη και μια σύντομη σύγκρουση μπορεί να έχει βαρύ τίμημα. Κατά τον 12ήμερο πόλεμο Ισραήλ–Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, οι ΗΠΑ κατανάλωσαν περίπου το ένα τέταρτο των αποθεμάτων τους σε πυραύλους αναχαίτισης Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), σύστημα κινητής εκτόξευσης με οκτώ αναχαιτιστικά ανά όχημα.

Το Πρόγραμμα Αμυντικής Πυραυλικής Προστασίας του Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών εκτίμησε ότι το 2025 εκτοξεύθηκε έως και το 20% των διαθέσιμων πυραύλων SM-3 και μεταξύ 20% και 50% των THAAD, κάνοντας λόγο για «ανησυχητικές» δαπάνες.

Ο παράγοντας Κίνα και οι εναλλακτικές λύσεις

Η συζήτηση για τα αποθέματα δεν περιορίζεται στη Μέση Ανατολή. Μελέτη του Heritage Foundation προειδοποιεί ότι σε περίπτωση σύγκρουσης υψηλής έντασης με την Κίνα, το «αρχικό απόθεμα» πυρομαχικών των ΗΠΑ θα εξαντληθεί μέσα σε 25 ημέρες.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις θα αναγκαστούν σχεδόν σίγουρα να εισέλθουν στην κύρια φάση των μαχών γύρω στην 30ή ημέρα σε κατάσταση ελλειπών logistics,, που τελικά θα οδηγήσει σε συστημική επιχειρησιακή αποτυχία, καθώς θα συγκλίνουν οι απώλειες πλατφορμών, τα προβλήματα εφοδιασμού καυσίμων και η ζήτηση πυρομαχικών», αναφέρει η έκθεση.

Ο απόστρατος συνταγματάρχης Μαρκ Γκάνζινγκερ υποστήριξε ότι, με δεδομένη την αεροπορική υπεροχή, «δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη για όπλα μακράς εμβέλειας υψηλής τεχνολογίας».

«Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε JDAM, Joint Direct Attack Munitions εναντίον στόχων από πολύ μικρότερες αποστάσεις», ανέφερε. «Διαθέτουμε πολύ, πολύ μεγαλύτερο απόθεμα – σίγουρα δεκάδες χιλιάδες – JDAM και βόμβες μικρής διαμέτρου».

Παρά ταύτα, προειδοποίησε: «Έχουμε αρκετά; Νομίζω ότι ναι… Αλλά θα ανησυχούσα περισσότερο για ορισμένα από τα αποθέματά μας σε πυραύλους Patriot, THAAD και άλλα».

Ο πρώην υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας, Φρανκ Κένταλ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαίνοντας: «Μπορούμε να περιορίσουμε τα όπλα που χρησιμοποιούμε, ώστε να διατηρήσουμε σε κατάλληλες ποσότητες αυτά που είναι πιο κρίσιμα για εμάς στον Ειρηνικό».

Ωστόσο, προειδοποίησε: «Αυτά είναι τα πιο ακριβά και εξελιγμένα όπλα, τα οποία δεν διαθέτουμε σε μεγάλες ποσότητες. Η σημαντική μείωση των αποθεμάτων αυτών θα αύξανε τον κίνδυνο σε άλλες επιχειρήσεις».

Η προσπάθεια να αυξηθούν τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης για την αεροπορική άμυνα – γνωστή στο Πεντάγωνο ως «US magazine depth» – είναι «μια προσπάθεια που μόλις τώρα ξεκινά», δήλωσε ο Μακένζι Ίγκλεν, ανώτερος ερευνητής στο American Enterprise Institute. Όπως είπε, «Θα υπάρξουν μερικές γρήγορες επιτυχίες, αλλά ως επί το πλείστον, η προσπάθεια να αναχαιτιστεί η συνολική μείωση των πυρομαχικών και να ανασυγκροτηθούν τα αποθέματα ταχύτερα από ό,τι καταναλώνονται στις παγκόσμιες επιχειρήσεις θα διαρκέσει ένα έως τρία χρόνια».

