Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Στόχος του πυραύλου που καταρίφθηκε η Κύπρος, λένε οι Τούρκοι – Χτυπήθηκε εμπορικό στα Στενά του Ορμούζ – Live οι εξελίξεις

Κορυφώνονται οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και το Ισραήλ να εξαπολύουν αλλεπάλληλα πλήγματα, ενώ αμερικανικοί στόχοι σε χώρες του Κόλπου βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των επιθέσεων.

Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στον τουρκικό εναέριο χώρο. «Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», εκτίμησε ωστόσο Tούρκος αξιωματούχος. Αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε με τορπίλη την ιρανική φρεγάτα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, με την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ εκδίδει επείγουσα προειδοποίηση, καλώντας όλους τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν από τη χώρα άμεσα. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευσε ισραηλινή βάση κοντά στο Τελ Αβίβ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, την ώρα που νέο κύμα επιθέσεων στον Λίβανο ανακοινώνει ο IDF.

Την ίδια ώρα βαθαίνει η ελληνική εμπλοκή, ενώ η Κύπρος ενισχύει την άμυνά της με τη συνδρομή ευρωπαϊκών δυνάμεων. ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν το σφυροκόπημα στο Ιράν με διαρκείς επιθέσεις. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν και ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να πολεμήσει για όσο χρειαστεί. «Η αεράμυνά μας και αυτή των συμμάχων μας έχουν μεγάλο περιθώριο αντοχής. Μπορούμε να αντέξουμε αυτή τη μάχη εύκολα για όσο χρειαστεί», είπε ο Χέγκσεθ. «Είναι τελειωμένοι και το ξέρουν, είμαστε ασταμάτητοι και θα κερδίσουμε τον πόλεμο» είπε.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τo CNN, η CIA εργάζεται για να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις με στόχο την υποκίνηση μιας λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν. Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε ενεργές συζητήσεις με «ιρανικές αντιπολιτευόμενες ομάδες» και Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ σχετικά με την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης. Tην ίδια ώρα, το Ιράν και η Χεζμπολάχ πραγματοποιούν τις πρώτες συντονισμένες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

