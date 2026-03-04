search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 23:13
ΚΟΣΜΟΣ

04.03.2026 23:05

Απόλυτη ικανοποίηση Τραμπ για την επιχείρηση στο Ιράν: «Τη βαθμολογώ με… 15 στα 10»

04.03.2026 23:05
donald_trump_diaggelma (1)

Με αιχμηρές διατυπώσεις και σαφείς αιχμές κατά της Τεχεράνης τοποθετήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντας το Ιράν ως μια χώρα που έχει χάσει τον έλεγχο. Μάλιστα, δεν δίστασε να σχολιάσει σκωπτικά πως όποιος επιδιώκει να αναλάβει την ηγεσία εκεί, καταλήγει να χάνει τη ζωή του.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για τον κίνδυνο που, όπως υποστήριξε, συνιστά η κατοχή πυρηνικών από ακραία στοιχεία, σημειώνοντας ότι «όταν τρελοί άνθρωποι έχουν πυρηνικά όπλα, συμβαίνουν άσχημα πράγματα».

Υπερασπιζόμενος την απόφαση για την επίθεση κατά του Ιράν, υποστήριξε ότι η ενέργεια αυτή ήταν αναγκαία, καθώς –όπως είπε– «θα είχαν χρησιμοποιήσει πυρηνικά εναντίον μας, αν τους το επιτρέπαμε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ιρανοί θα έκαναν επίθεση στο Ισραήλ.

Αναφερόμενος στην πολιτική κατάσταση στο Ιράν, εκτίμησε ότι η ηγεσία «χάνεται γρήγορα», ενώ πρόσθεσε με νόημα πως «όλοι όσοι φαίνεται να θέλουν να γίνουν ηγέτες καταλήγουν νεκροί».

Παράλληλα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την έκβαση και τον σχεδιασμό της επιχείρησης στο Ιράν, με τον ίδιο να αναφέρει σχετικά: «Κάποιος ρώτησε: “σε κλίμακα από το 1 έως το 10, πού θα το βαθμολογούσατε;” και είπα “περίπου στο 15”».

1 / 3