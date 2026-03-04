Ιταλία: Οδηγός του Ερυθρού Σταυρού κατηγορείται για τη δολοφονία ηλικιωμένων με σύριγγες που περιείχαν αέρα

Η εισαγγελία του Φορλί κατηγορεί εικοσιεπτάχρονο οδηγό του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού, για εκ προμελέτης ανθρωποκτονία πέντε ηλικιωμένων ασθενών.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, ο οδηγός φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο πέντε γυναικών, ίσως με σύριγγες οι οποίες περιείχαν αέρα και επέφεραν εμβολή. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν επρόκειτο για ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά για μεταφορές από οίκους ευγηρίας στο νοσοκομείο -και το αντίστροφο- ώστε να μπορέσουν να γίνουν κάποιες αναγκαίες εξετάσεις. Οι πέντε θάνατοι καταγράφηκαν από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025.

Καταγγελίες από ασθενείς και συναδέλφους του κατηγορούμενου

Ο ιταλικός Τύπος γράφει ότι η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία συγγενών των ασθενών, αλλά και συναδέλφων του κατηγορούμενου. Όπως διέρρευσε, οι εισαγγελείς τοποθέτησαν κρυφές κάμερες στο πρώτων βοηθειών στο οποίο εργαζόταν ο κατηγορούμενος και προχώρησαν «σε κατάσχεση αιχμηρών αντικειμένων». Σύμφωνα με πληροφορίες, παράλληλα, ερευνώνται άλλες τρεις περιπτώσεις ύποπτων θανάτων ηλικιωμένων, πάντα, γυναικών.

Ο Ιταλικός Ερυθρός Σταυρός έκανε γνωστό ότι ο 27χρονος παύθηκε, προσωρινά, των καθηκόντων του. Ο ίδιος αρνείται κάθε ευθύνη και προσθέτει ότι έχει παραδώσει στους εισαγγελείς αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι θα αποδείξουν την αθωότητά του. «Δύο από τους πέντε θανάτους, επήλθαν μέχρι και δέκα ημέρες μετά τη μεταφορά με το πρώτων βοηθειών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο οδηγός.

Διαβάστε επίσης:

Δίχως τέλος το σφυροκόπημα, «θέμα ωρών ο έλεγχος» του εναέριου χώρου του Ιράν – Αποκλείει «παράδοση» η Χεζμπολάχ, Ισπανία «αδειάζει» ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

200.000 δολάρια για μία πτήση; Οι πλούσιοι φεύγουν άρον άρον από το Ντουμπάι

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο, ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης





