Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο, ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης

Η Κυβέρνηση ενεργεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών, είπε το βράδυ της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε διάγγελμά του προς τον κυπριακό λαό αναφορικά με την κρίση που έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τόνισε ότι η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

«Πρώτιστο μέλημά μας, ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, είναι η ασφάλεια της χώρας μας, και όλων εσάς. Προς αυτή την κατεύθυνση, το σύνολο της Κυβέρνησης και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, βρίσκονται από την πρώτη στιγμή σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, συνέχισε, «η Κυβέρνηση ενεργεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και μοναδικό γνώμονα, θέλω να το επαναλάβω, την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε, «η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωσή σας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υπεύθυνη και ομαλή διαχείριση της όλης κατάστασης».

Για αυτό τον λόγο, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «η πληροφόρηση παρέχεται σταθερά και υπεύθυνα μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Κυβέρνησης, ώστε όλοι να έχετε ορθή και έγκαιρη ενημέρωση, αξιόπιστες πληροφορίες και φυσικά σαφείς οδηγίες».

Ταυτόχρονα, είπε ότι ως πρόσθετο μέσο άμεσης ενημέρωσης και καθοδήγησης των πολιτών, ενεργοποιείται από σήμερα, σε δοκιμαστική βάση, έκτακτο σύστημα τηλεειδοποίησης, ώστε εάν και εφόσον απαιτείται, να αποστέλλονται από την Πολιτική Άμυνα, απευθείας μηνύματα στο κινητό τους.

«Την ίδια ώρα, εργαζόμαστε για τον ασφαλή επαναπατρισμό όλων των Κυπρίων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ήδη έχουν αφιχθεί οι πρώτες πτήσεις με επαναπατρισθέντες.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος τόνισε ότι «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Πάντοτε, ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος», επεσήμανε.

«Πράττουμε ό,τι πρέπει με υπευθυνότητα», πρόσθεσε.

«Από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα κράτη, για περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών μας», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Και είναι στο πλαίσιο αυτό που εξασφαλίσαμε την άμεση και πολύτιμη βοήθεια της Ελλάδας και της Γαλλίας, ενώ βρισκόμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις και με άλλα κράτη, και σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις», σημείωσε, εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες εκ μέρους του κυπριακού λαού, της κυπριακής Κυβέρνησης για την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη.

«Οι στιγμές απαιτούν συνεργασία και νηφαλιότητα. Δεν θα πάψουμε στιγμή να εργαζόμαστε, με πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια της χώρας και του λαού μας», κατέληξε.

