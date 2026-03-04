search
ΚΟΣΜΟΣ

04.03.2026 20:50

SOS για Κύπρο: «Ξανασκεφτείτε το ενδεχόμενο να επισκεφθείτε αυτή την ευρωπαϊκή χώρα» – Η ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ

AKROTIRI KYPROS

Το Υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε μια ευρωπαϊκή χώρα στον αυξανόμενο κατάλογο προορισμών που οι Αμερικανοί καλούνται να επανεξετάσουν ή να αποφύγουν εν μέσω του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Μια ταξιδιωτική οδηγία Επιπέδου 3 που εκδόθηκε στις 3 Μαρτίου προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να «επανεξετάσουν το ταξίδι τους στην Κύπρο λόγω της απειλής ένοπλης σύγκρουσης και της περιορισμένης βοήθειας της πρεσβείας των ΗΠΑ προς τους Αμερικανούς στην περιοχή που διοικείται από τις Τουρκοκυπριακές Αρχές». Έχει επίσης εγκριθεί η αποχώρηση προσωπικού πρεσβειών και μελών οικογενειών που δεν είναι επείγουσας ανάγκης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι αύξησε το επίπεδο συμβουλευτικής βοήθειας λόγω αλλαγών στις λειτουργίες των πρεσβειών, όχι λόγω παραγόντων κινδύνου. Ωστόσο, σημείωσε επίσης ότι ένα drone χτύπησε ένα κτίριο σε βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο στις 2 Μαρτίου.

Η Γαλλία, η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύουν τις αμυντικές τους δυνάμεις γύρω από το νησιωτικό έθνος που βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών του Λιβάνου. Ο Λίβανος είναι χώρα επιπέδου 4 που απαγορεύει το ταξίδι, σύμφωνα με την κατάταξη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι ταξιδιώτες που αποφασίζουν να επισκεφθούν την Κύπρο ενθαρρύνονται να εγγραφούν στο δωρεάν Πρόγραμμα Έξυπνης Εγγραφής Ταξιδιωτών του τμήματος, να παραμένουν σε εγρήγορση για το περιβάλλον τους, να παρακολουθούν τις τοπικές ειδήσεις και «να έχουν ένα σχέδιο αναχώρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που δεν εξαρτάται από τη βοήθεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ», μεταξύ άλλων συμβουλών για περιοχές υψηλού κινδύνου.

