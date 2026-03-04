Θα στείλει τελικά ο Τραμπ στρατό στο έδαφος στο Ιράν; Τα σενάρια και οι προκλήσεις για την Ουάσιγκτον

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν, παραβίασε ανοιχτά ένα μακροχρόνιο προεδρικό ταμπού. «Κάθε πρόεδρος λέει ότι “δεν θα υπάρξουν στρατεύματα στο έδαφος”. Εγώ δεν το λέω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανο-ισραηλινών επιδρομών κατά του Ιράν.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Al Jazeera, ενώ η πολιτική ρητορική από την Ουάσιγκτον προϊδεάζει για μια εκτεταμένη σύγκρουση, οι στρατιωτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η πραγματικότητα στο δύσβατο ιρανικό έδαφος θα διαφέρει ριζικά από μια «παραδοσιακή» εισβολή.

Ο στρατιωτικός και στρατηγικός αναλυτής, Συνταγματάρχης Nidal Abu Zeid, δήλωσε στο Al Jazeera ότι είναι απίθανο οι ΗΠΑ να σκέφτονται μια «παραδοσιακή» επίγεια εισβολή με τανκς και μαζική πεζικό, αλλά μάλλον ένα διαφορετικό μοντέλο πολέμου.

Στρατός στο έδαφος ή επιλεκτικές επιχειρήσεις

Στη συνέντευξή του στην The New York Post τη Δευτέρα, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων, εκφράζοντας ταυτόχρονα εμπιστοσύνη στην τρέχουσα αεροπορική εκστρατεία, με την ονομασία «Operation Epic Fury».

«Δεν έχω δισταγμούς όσον αφορά τα στρατεύματα στο έδαφος – όπως λέει κάθε πρόεδρος, “δεν θα υπάρξουν στρατεύματα στο έδαφος”. Εγώ δεν το λέω», είπε ο Τραμπ μετά τις επιδρομές που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και δεκάδες άλλους αξιωματούχους. «Λέω “πιθανότατα δεν τα χρειαζόμαστε”, ή “αν ήταν απαραίτητα”», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε το ίδιο σε ενημέρωση του Πενταγώνου, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν, αλλά αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο. «Δεν χρειάζεται να στείλετε 200.000 ανθρώπους εκεί και να μείνουν για 20 χρόνια», είπε ο Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με τον Abu Zeid, τα σχόλια Τραμπ και Χέγκσεθ ευθυγραμμίζονται με αυτό που στρατιωτικά είναι γνωστό ως επιχειρήσεις «pick-up» ή επιλεκτικές επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει περιορισμένες προσπάθειες ειδικών δυνάμεων που εισχωρούν σε συγκεκριμένα σημεία για επιχειρήσεις σαμποτάζ ή συλλογή πληροφοριών, ακολουθούμενες από γρήγορη εκκένωση.

Μια παραδοσιακή εισβολή για κατάληψη εδάφους δεν είναι βιώσιμη, εξήγησε ο Abu Zeid, επικαλούμενος το σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον του Ιράν, το δύσβατο ανάγλυφο και την πληθυσμιακή πυκνότητα, τα οποία παρέχουν στηνΤεχεράνη σαφή αμυντικό πλεονέκτημα. Σημείωσε, επίσης, ότι το Ισραήλ έχει προηγουμένως δηλώσει ότι μια χερσαία επιχείρηση στο Ιράν είναι μη πρακτική.

Η πυρηνική αφορμή και τα χρονικά περιθώρια του Τραμπ

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι η απόφαση για την εκτόξευση των κοινών αμερικανο-ισραηλινών επιδρομών προέκυψε μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στη Γενεύη την Πέμπτη. Η αφορμή, όπως ισχυρίστηκε, ήταν πληροφορίες που έδειχναν ότι το Ιράν είχε μεταφέρει μυστικά το πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού σε ένα «εντελώς διαφορετικό σημείο».

Τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι αμερικανικές επιδρομές, γνωστές ως «Operation Midnight Hammer», είχαν «εξαλείψει» τις γνωστές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. «Έτσι βρήκαμε ότι δούλευαν σε μια εντελώς διαφορετική περιοχή, ένα εντελώς διαφορετικό σημείο, για να φτιάξουν πυρηνικό όπλο μέσω εμπλουτισμού – οπότε ήρθε η ώρα», είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η επιχείρηση προχωρά «πολύ μπροστά από το πρόγραμμα». Εκτιμώντας αρχικά ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε περίπου τέσσερις εβδομάδες, δήλωσε ότι ο κύριος στόχος της εξουδετέρωσης της ηγετικής δομής – η εκτέλεση 49 κορυφαίων αξιωματούχων – επιτεύχθηκε σε μία μόνο μέρα.

Ωστόσο, ο Abu Zeid τόνισε ότι η αρχική αναφορά του Τραμπ σε χρονοδιάγραμμα τεσσάρων εβδομάδων δεν είναι μόνο επιχειρησιακή· συνδέεται με την αμερικανική εσωτερική νομοθεσία. Το Σύνταγμα των ΗΠΑ περιορίζει την εξουσία του προέδρου να διεξάγει πόλεμο πέραν των 30 ημερών χωρίς έγκριση του Κογκρέσου, καθιστώντας το «παράθυρο» των «τεσσάρων εβδομάδων» κρίσιμη νομική και πολιτική παράμετρο.

Ο πόλεμος πυραύλων και η ναυτική προπαγάνδα

Παρά το σοβαρό πλήγμα στη διοικητική δομή του Ιράν, η Τεχεράνη συνεχίζει να αντεπιτίθεται, με τουλάχιστον έξι Αμερικανούς στρατιωτικούς να έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ισχυρίστηκαν ότι εκτόξευσαν τέσσερις πύραυλους κρουζ κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, κοντά στο Ιράν. Ο Abu Zeid χαρακτήρισε τον ισχυρισμό «προπαγάνδα» σχεδιασμένη να πλήξει το ηθικό και το κύρος του αμερικανικού στρατού.

Μετά από περίπου 72 ώρες, παρατηρήθηκε πτώση της έντασης των πυραυλικών επιθέσεων, πιθανότατα λόγω καταστροφής ιρανικών πλατφορμών εκτόξευσης. Παρά τις εκτιμήσεις για 3.000 βαλλιστικούς πυραύλους, το Ιράν βασίζεται σε λίγες εκατοντάδες πλατφόρμες, καθιστώντας την καταστροφή τους εξίσου κρίσιμη με την εξάντληση των πυραύλων.

Εσωτερικές αντιδράσεις και αβεβαιότητα

Παρά την στρατιωτική δυναμική, ο Τραμπ αντιμετωπίζει σκεπτικισμό στο εσωτερικό. Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos έδειξε ότι μόνο το 27% των Αμερικανών εγκρίνει τις επιδρομές, ενώ άλλη δημοσκόπηση CNN/SSRS κατέγραψε έγκριση σε ποσοστό 41%.

Ο Τραμπ απέκρουσε τα στοιχεία, επιμένοντας ότι μια «σιωπηλή πλειοψηφία» υποστηρίζει την προληπτική ενέργεια για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από «τρελούς ανθρώπους», και επικαλέστηκε 47 χρόνια ιρανικής εχθρότητας.

Ο Abu Zeid παρατήρησε, ακόμη, ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών μπορεί να έχουν υποτιμήσει την ικανότητα του Ιράν να αποκαταστήσει γρήγορα την αλυσίδα διοίκησης.

Υιοθετώντας το δόγμα «κεντρικός σχεδιασμός και αποκεντρωμένη εκτέλεση», η Τεχεράνη έχει καταφέρει να απορροφήσει το αρχικό σοκ και να διατηρήσει την πυραυλική της εκτόξευση, παρά την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ.

Ωστόσο, πόσο καιρό μπορεί το Ιράν να διατηρήσει αυτή τη στρατηγική «πλημμύρας πυρών» παραμένει το βασικό ερώτημα. Καθώς ο Τραμπ υπερηφανεύεται για την ολοκλήρωση της εξουδετέρωσης της ηγεσίας σε μία μόνο μέρα, ο χρόνος συνεχίζει να μετρά αντίστροφα και για τις δύο πλευρές.

Τελικά, η επόμενη φάση αυτού του πολέμου μπορεί να μην κριθεί από δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες που παρελαύνουν στο ιρανικό έδαφος, αλλά από το ποια πλευρά θα εξαντλήσει πρώτη τον χρόνο – και τις πλατφόρμες εκτόξευσης.

