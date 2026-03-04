Τεταμένη επικοινωνία Κατάρ – Ιράν: Απορρίπτει η Ντόχα τον ισχυρισμό ότι οι επιθέσεις δεν στόχευαν πολιτικούς χώρους

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στον ομόλογό του από το Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ότι οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στρέφονταν κατά αμερικανικών συμφερόντων και όχι κατά του Κατάρ.

Ο αλ Θάνι «απέρριψε κατηγορηματικά» αυτόν τον ισχυρισμό και ζήτησε την άμεση διακοπή των επιθέσεων του Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ στο X.

Ο Καταριανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι η χώρα του θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιθετικότητα με το «δικαίωμά της στην αυτοάμυνα», τονίζοντας ότι η Ντόχα ανέκαθεν έτεινε προς τον διάλογο και τη διπλωματία που διεξάγεται με καλή πίστη.

