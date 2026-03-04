search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

04.03.2026 18:26

Τεταμένη επικοινωνία Κατάρ – Ιράν: Απορρίπτει η Ντόχα τον ισχυρισμό ότι οι επιθέσεις δεν στόχευαν πολιτικούς χώρους

04.03.2026 18:26
qatar

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στον ομόλογό του από το Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ότι οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στρέφονταν κατά αμερικανικών συμφερόντων και όχι κατά του Κατάρ.

Ο αλ Θάνι «απέρριψε κατηγορηματικά» αυτόν τον ισχυρισμό και ζήτησε την άμεση διακοπή των επιθέσεων του Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ στο X.

Ο Καταριανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι η χώρα του θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιθετικότητα με το «δικαίωμά της στην αυτοάμυνα», τονίζοντας ότι η Ντόχα ανέκαθεν έτεινε προς τον διάλογο και τη διπλωματία που διεξάγεται με καλή πίστη.

Σε επιφυλακή η Λευκωσία: Μήνυμα με οδηγίες στα κινητά των πολιτών

Ο Στάρμερ στο «μάτι του κυκλώνα»: Σφοδρή κριτική από εσωτερικό και εξωτερικό για τη στάση του στη Μέση Ανατολή

Η ΕΕ στηρίζει την Ισπανία απέναντι στις απειλές του Τραμπ: Δυσαρέσκεια με την «αφωνία» του Μερτς

dendias-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Τα ιρανικά όπλα μπορούν να φτάσουν στα ελληνικά εδάφη αλλά είμαστε προστατευμένοι

usa-iran-345
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Ιράν θα μπορούσε να διεξάγει έναν νέο «πόλεμο των τάνκερ» και γιατί οι ΗΠΑ δεν μπορούν να υπερασπιστούν τα εμπορικά πλοία

trump-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Μέχρι πού θα φτάσει ο Μερτς για να διατηρήσει την εύνοια του Τραμπ;

beckhams
LIFESTYLE

Οι Μπέκαμ αφήνουν για λίγο πίσω τους τη ρήξη με τον γιο τους, Μπρούκλιν, για να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του – «Σ’ αγαπάμε»

vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέρασε με 201 ψήφους η επιστολική ψήφος για τους απόδημους – Από τις μεθεπόμενες εκλογές σε ισχύ η τριεδρική περιφέρεια

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

