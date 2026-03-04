search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

04.03.2026 17:16

Σε επιφυλακή η Λευκωσία: Μήνυμα με οδηγίες στα κινητά των πολιτών

04.03.2026 17:16
cyprus

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Λευκωσία μετά το χτύπημα στο Ακρωτήρι από το Ιράν. Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη θα θέσει σήμερα σε ισχύ σύστημα αποστολής μηνυμάτων SMS για την για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου δήλωσε ότι όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας οι πολίτες θα λαμβάνουν ενημέρωση και οδηγίες με SMS.

«Σήμερα γύρω στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί δοκιμή της νέας αυτής υπηρεσίας που εισάγεται ως μέτρο ασφάλειας και ενημέρωσης των πολιτών από την Κυβέρνηση, με την αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο». 

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να ακολουθήσουν τα εξής:

  • Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία.
  • Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.
  • Εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.
  • Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.
  • Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα.
  • Επιπλέον, η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο θέτει από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αποστολής μηνυμάτων, SMS, για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η Πολιτική Άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις, τα μέτρα που έχω, ήδη, αναφέρει.

Σήμερα, γύρω στις 7μ.μ. θα πραγματοποιηθεί δοκιμή της νέας αυτής υπηρεσίας που εισάγεται ως μέτρο ασφαλείας και ενημέρωσης των πολιτών από την Κυβέρνηση, με την αποστολή σε όλους τους χρήστες στην Κύπρο κινητής τηλεφωνίας, δοκιμαστικού μηνύματος».

Ο Φιντάν… νουθετεί το Ιράν: «Αν δεν έχεις κάνει τα “μαθήματά” σου, δεν πρέπει να εμπλέκεσαι ούτε σε λογομαχία με το Ισραήλ ή την Αμερική»

Η στιγμή που αμερικανικό υποβρύχιο χτυπά και βυθίζει την ιρανική φρεγάτα στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα – Ανασύρθηκαν 87 σοροί (Video)

Η ΕΕ στηρίζει την Ισπανία απέναντι στις απειλές του Τραμπ: Δυσαρέσκεια με την «αφωνία» του Μερτς

dendias-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Τα ιρανικά όπλα μπορούν να φτάσουν στα ελληνικά εδάφη αλλά είμαστε προστατευμένοι

usa-iran-345
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Ιράν θα μπορούσε να διεξάγει έναν νέο «πόλεμο των τάνκερ» και γιατί οι ΗΠΑ δεν μπορούν να υπερασπιστούν τα εμπορικά πλοία

trump-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Μέχρι πού θα φτάσει ο Μερτς για να διατηρήσει την εύνοια του Τραμπ;

beckhams
LIFESTYLE

Οι Μπέκαμ αφήνουν για λίγο πίσω τους τη ρήξη με τον γιο τους, Μπρούκλιν, για να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του – «Σ’ αγαπάμε»

vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέρασε με 201 ψήφους η επιστολική ψήφος για τους απόδημους – Από τις μεθεπόμενες εκλογές σε ισχύ η τριεδρική περιφέρεια

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

