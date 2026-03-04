Σε επιφυλακή η Λευκωσία: Μήνυμα με οδηγίες στα κινητά των πολιτών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε επιφυλακή βρίσκεται η Λευκωσία μετά το χτύπημα στο Ακρωτήρι από το Ιράν. Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη θα θέσει σήμερα σε ισχύ σύστημα αποστολής μηνυμάτων SMS για την για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.
Ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου δήλωσε ότι όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας οι πολίτες θα λαμβάνουν ενημέρωση και οδηγίες με SMS.
«Σήμερα γύρω στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί δοκιμή της νέας αυτής υπηρεσίας που εισάγεται ως μέτρο ασφάλειας και ενημέρωσης των πολιτών από την Κυβέρνηση, με την αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο».
Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να ακολουθήσουν τα εξής:
