ΚΟΣΜΟΣ

04.03.2026 16:53

Η ΕΕ στηρίζει την Ισπανία απέναντι στις απειλές του Τραμπ: Δυσαρέσκεια με την «αφωνία» του Μερτς

pedro-sánchez

Αποσπασματικά και με καθυστέρηση η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη στήριξη της στην Ισπανία για τις απειλές, που δέχθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για διακοπή των εμπορικών σχέσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως αλληλέγγυα με την Ισπανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. «Μόλις είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Σάντσεθ για να του εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ με την Ισπανία. Η ΕΕ θα διασφαλίζει πάντα ότι τα συμφέροντα των χωρών μελών της προστατεύονται απολύτως», έγραψε ο Κόστα

Από την πλευρά του ο ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική Στεφάν Σεζουρνέ διεμήνυσε ότι «Οποιαδήποτε απειλή κατά κράτους μέλους αποτελεί εξ ορισμού απειλή κατά της ΕΕ».

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το θέμα αυτό, ο Γάλλος Επίτροπος τόνισε πως το εμπόριο της ΕΕ αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Όταν απειλείται μια συγκεκριμένη χώρα, απειλείται η ΕΕ», επισημαίνοντας ότι το ίδιο συνέβη όταν ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε τη Γροιλανδία.

Την στήριξη του στην Ισπανία εξέφρασε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πέδρο Σάντσεθ.

Παράλληλα, η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν δήλωσε, λίγο μετά το πέρας της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Παρίσι, ότι ο πρόεδρος Μακρόν αποφάσισε να συγκαλέσει σήμερα το βράδυ, για τέταρτη φορά τις τελευταίες ημέρες, το Συμβούλιο Άμυνας και Ασφάλειας της Γαλλίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισπανίας, επειδή η Μαδρίτη αρνήθηκε να επιτρέψει στην Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει δύο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ανδαλουσία για να επιτεθεί στο Ιράν.

Ούτε κουβέντα από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν έχει κάνει καμία δήλωση μέχρι στιγμής.

Δυσαρέσκεια με την στάση του Μερτς

Δυσαρέσκεια προκάλεσε στάση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δεν αντέδρασε, αν και ήταν μπροστά όταν ο Τραμπ απειλούσε να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία

Οσον αφορά τις δαπάνες για το ΝΑΤΟ ο Μερτς δήλωσε ότι η Ισπανία χρειάζεται «πειστικά επιχειρήματα» για να συμφωνήσει.

«Δεν μπορώ να φανταστώ την καγκελάριο  Μέρκελ ή τον Σολτς να κάνουν τέτοιες δηλώσεις», σχολίασε όλο νόημα ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE.

Από την πλευρά του ο Μερτς επιχείρησε σήμερα να τα μαζέψει. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD δήλωσε ότι είπε στον Τραμπ πως «δεν μπορείτε να συνάψετε μια μεμονωμένη συμφωνία με τη Γερμανία ή μια συμφωνία με όλη την Ευρώπη, εξαιρουμένης της Ισπανίας. Είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι».

