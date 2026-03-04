Πέμπτη ημέρα συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή: Νέα θύματα σε Κουβέιτ και Λίβανο, νεκρό 11χρονο κορίτσι – Ο Τραμπ εκτιμά ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες (Live)

Ένα κορίτσι 11 ετών υπέκυψε στα τραύματά του στο Κουβέιτ όταν χτυπήθηκε από συντρίμμια που έπεσαν από τον αέρα στην πρωτεύουσα του εμιράτου, ενώ την ίδια ώρα τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, σε μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης που εμπλέκει Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες.

Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι το κορίτσι διακομίστηκε σε νοσοκομείο αφού τραυματίστηκε από συντρίμμια που κατέπεσαν από τους αιθέρες στην πρωτεύουσα της χώρας, χωρίς να διευκρινιστεί τι ακριβώς προκάλεσε την πτώση τους.

Παρόμοια περιστατικά έχουν αναφερθεί αρκετές φορές από το Σάββατο, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα του εμιράτου επιχειρεί διαρκώς για την αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων, προσθέτοντας ότι υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε δύο πόλεις νότια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού στις περιοχές Αραμούν και Σααντίγιατ» προκάλεσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ, σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό.

Παράλληλα, το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε κτίριο τεσσάρων ορόφων στην πόλη Μπααλμπέκ, στα ανατολικά της χώρας, προκαλώντας ακόμη απροσδιόριστο αριθμό θυμάτων.

Σωστικά συνεργεία προσπαθούν να ανασύρουν ανθρώπους από τα συντρίμμια του κτιρίου.

Προειδοποίηση εκκένωσης χωριών στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε τα ξημερώματα επείγουσες προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους 16 κοινοτήτων στον νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να απομακρυνθείτε εσπευσμένα από τα σπίτια σας», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, παραθέτοντας κατάλογο των χωριών που πρέπει να εκκενωθούν και καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς ανοικτές περιοχές.

Πέμπτη ημέρα επιθέσεων κατά του Ιράν

Οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν εισέρχονται στην πέμπτη ημέρα, με την Τεχεράνη να συνεχίζει τα αντίποινα εναντίον συμμάχων της Ουάσιγκτον και αμερικανικών βάσεων στον Περσικό Κόλπο.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «ευρεία κύματα επιθέσεων» εναντίον ιρανικών αμυντικών συστημάτων και θέσεων εκτόξευσης πυραύλων.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι τέσσερις από τους έξι Αμερικανούς στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο έχασαν τη ζωή τους όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το Κουβέιτ την Κυριακή.

Εκτιμήσεις για παρατεταμένη σύγκρουση

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πιθανότατα θα διαρκέσουν τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να συνεχιστούν «για πολύ περισσότερο».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι «τα πιο σκληρά πλήγματα δεν έχουν ακόμη έρθει».

Στο μεταξύ, η σύγκρουση επεκτείνεται και στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός έπληξε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στόχους της Χεζμπολάχ, ενώ μονάδες των IDF επιχειρούν στο νότιο τμήμα της χώρας.

Αντίκτυπος στην περιοχή και διεθνείς κινήσεις

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι αποστέλλει μεγάλο πολεμικό πλοίο και ελικόπτερα που μπορούν να αντιμετωπίζουν drones στην περιοχή, μετά από επίθεση που σημειώθηκε σε βάση της RAF στην Κύπρο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησής του να μην εμπλακεί στρατιωτικά στον πόλεμο, παρά την κριτική του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν πιστεύω στην αλλαγή καθεστώτος από τον αέρα», δήλωσε στο κοινοβούλιο.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, εξέφρασε την ενόχλησή του για τη στάση του Λονδίνου, δηλώνοντας ότι «δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ».

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό θα συνοδεύει δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ «αν χρειαστεί», μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης ότι το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα κλείνει.

Η ένταση έχει ήδη επηρεάσει την ενεργειακή παραγωγή στην περιοχή, με το Ιράκ να επιβραδύνει ή να διακόπτει την παραγωγή πετρελαίου σε μεγάλα κοιτάσματα.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν δύο «κοιμώμενους πυρήνες» που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης και προχώρησαν στη σύλληψη τουλάχιστον δέκα υπόπτων.

