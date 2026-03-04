search
04.03.2026 13:11

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Προελαύνει το Ισραήλ στον Λίβανο – Καλεί τους πολίτες να εγκαταλείψουν τον νότο της χώρας

04.03.2026 13:11
israel_lebanon_new

Κλιμακώνεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, καθώς οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Τετάρτης ότι οι Λιβανέζοι πολίτες σε όλο τον νότο της χώρας πρέπει να εκκενώσουν βόρεια του ποταμού Λιτάνι, εν μέσω συνεχιζόμενων μαχών με την Χεζμπολάχ.

«Οι δραστηριότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ αναγκάζουν τις IDF να ενεργήσουν εναντίον της με βία. Οι IDF δεν σκοπεύουν να σας βλάψουν. Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας. Όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη της Χεζμπολάχ, εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό μάχης θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού, Συνταγματάρχης Αβιτσάι Αντράι.

«Προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου, πρέπει να κατευθυνθείτε αμέσως βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας και να μετακινηθείτε βόρεια πέρα από τον ποταμό Λιτάνι» τόνισε. Ο Αντράι προσέθεσε ότι οποιαδήποτε κίνηση προς τα νότια «μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας».

Από την πλευρά τους, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου αναφέρουν ότι ο ισραηλινός στρατός εισήλθε στην πόλη Χιάμ του νότιου Λιβάνου, περίπου έξι χιλιόμετρα από τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ. «Η πόλη Χιάμ δέχεται συνεχείς βομβαρδισμούς πυροβολικού, ενώ ο ισραηλινός εχθρικός στρατός διείσδυσε στην πόλη», αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι η απόφασή τους να αναπτύξουν στρατεύματα βαθύτερα στο νότιο Λίβανο ήταν «μέρος μιας ενισχυμένης αμυντικής στάσης» εν μέσω επιθέσεων της Χεζμπολάχ.

