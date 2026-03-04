Συναγερμός στις ακτές της Σρι Λάνκα: Υποβρύχιο χτύπησε ιρανική φρεγάτα – Τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι

Συναγερμός έχει σημάνει στις ακτές της Σρι Λάνκα, καθώς πληροφορίες που έδωσαν στο Reuters την Τετάρτη πηγές του ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της χώρας, ένα ιρανικό πλοίο δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο, αφήνοντας πίσω αγνοούμενους και τραυματίες.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 101 άτομα που αγνοούνται και 78 τα οποία έχουν τραυματιστεί, από το πλήγμα στη φρεγάτα IRIS Dena.

Νωρίτερα, οι τοπικές Αρχές μιλούσαν για διάσωση 32 «βαριά τραυματισμένων» ναυτικών που επέβαιναν στην ιρανική φρεγάτα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του νησιού, ενώ ο υπουργός Άμυνας επισήμανε πως το πλοίο έχει βυθιστεί.

Η φρεγάτα με 180 μέλη πληρώματος είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου τα ξημερώματα.

