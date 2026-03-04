search
04.03.2026 10:41

Kύπρος: Εντοπίστηκε ύποπτο ιπτάμενο αντικείμενο – Επέστρεψε στην Αθήνα πτήση της Aegean, απογειώθηκαν τα F-16

04.03.2026 10:41
aeroplana new

Συναγερμός το πρωί στην Κύπρο, μετά από πληροφορία για ύποπτο αντικείμενο, πιθανότατα drone, με κατεύθυνση το νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, σήμανε συναγερμός στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια.

Άμεσα, απογειώθηκαν και τα ελληνικά F-16 προς αναχαίτιση του ύποπτου αντικειμένου.

Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10 και το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του.

Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών στους αιθέρες έγινε αντιληπτή και από πολίτες, αναφέρει ο Φιλελεύθερος. 

Το Υπουργικό συμβούλιο που ήταν προγραμματισμένο για τις 9:30 αναβλήθηκε ενώ αποφασίστηκε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στις 12 το μεσημέρι.

Το περιστατικο για το οποίο υπήρξε σχετική πληροφορία διερευνήθηκε και θεωρείται λήξαν, αναφέρει σε νεότερη ενημέρωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. «Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή βάση και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών», προσθέτει

Επέστρεψε πτήση της Aegean

Πτήση της Aegean με προορισμό τη Λάρνακα επιστρέφει στην Αθήνα, καθώς δεν της επετράπη να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αεροσκάφος κατευθύνεται πίσω στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Πιθανότερο σενάριο θεωρείται ότι το αεροσκάφος θα πραγματοποιήσει ανεφοδιασμό στην Αθήνα και στη συνέχεια θα επαναπρογραμματιστεί η πτήση προς τη Λάρνακα, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

