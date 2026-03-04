search
04.03.2026 08:14

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο

04.03.2026 08:14
Tαξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο εξέδωσαν το πρωί οι Ηνωμένες Πολιτείες. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε άδεια στο μη απαραίτητο προσωπικό και στις οικογένειές τους στην Κύπρο να φύγουν, αναφέρει η πρεσβεία. 

Το υπουργείο «εξουσιοδότησε τους υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ που δεν είναι υπάλληλοι έκτακτης ανάγκης και τα μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την Κύπρο λόγω κινδύνων για την ασφάλεια».

Λευκωσία: Τυπική διαδικασία

Σύμφωνα με κυπριακή κυβερνητική πηγή που επικαλείται η εφημερίδα Φιλελεύθερος, η οδηγία πρόκειται για μια τυπική προληπτική διαδικασία που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε διάφορες χώρες όταν αξιολογούνται περιφερειακές εξελίξεις.

«Το συγκεκριμένο στάδιο αποτελεί το ηπιότερο επίπεδο μέτρων που μπορεί να ληφθεί. Στην πράξη δεν αφορά απομάκρυνση προσωπικού ούτε υποδηλώνει ύπαρξη οποιασδήποτε άμεσης απειλής. Απλώς παρέχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, σε μέλη οικογενειών διπλωματών ή σε περιορισμένο αριθμό μη απολύτως απαραίτητου προσωπικού να αναχωρήσουν προσωρινά, εάν το κρίνουν σκόπιμο».

