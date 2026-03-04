search
ΚΟΣΜΟΣ

04.03.2026 08:59

Στην Κύπρο έφθασαν «Κίμων» και «Ψαρά»

kimon new

Μετά από σχεδόν δύο ημέρες ταξιδιού, στην Κύπρο κατέπλευσαν οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνα του νησιού μετά τις επιθέσεις με drones της Χεζμπολάχ στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τα δύο πλοία, η Ελλάδα έστειλε και τέσσερα μαχητικά F-16 στη Μεγαλόνησο, ενώ με πλοία, αεροσκάφη και συστήματα αντι-drone καταφθάνουν στην Κύπρο και δυνάμεις από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από τα κατεχόμενα, η ηγεσία του ψευδοκράτους ζήτησε από την Τουρκία να στείλει κι εκείνη ναυτικές δυνάμεις στο νησί, αν και η Άγκυρα δεν φαίνεται διατεθειμένη να πράξει κάτι τέτοιο – και για γεωπολιτικούς λόγους.

