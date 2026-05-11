Η Ευρωπαϊκή Ενωση αποφασίζει σήμερα για την επιβολή κυρώσεων κατά των εξτρεμιστών ισραηλινών εποίκων που εξαπολύουν επιθέσεις σε βάρος Παλαιστινίων στην Δυτική Οχθη.

Η Κάγια Κάλας μάλιστα είπε πως περιμένει να υπάρξει συμφωνία από τους «27» υπουργούς Εξωτερικών που θα συνεδριάσουν σήμερα επί του θέματος.

«Περιμένω μία πολιτική συμφωνία για τις κυρώσεις κατά των εποίκων υπεύθυνων για βία και ελπίζω ότι θα το επιτύχουμε», είπε πριν από την έναρξη της συνόδου στις Βρυξέλλες.

Η δέσμη των κυρώσεων αυτών ήταν μπλοκαρισμένη από το βέτο της Ουγγαρίας του Βίκτορ Ορμπαν, όμως ο νέος πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, μετά την ορκωμοσία του ανέλαβε κι επίσημα την κυβέρνηση και θα δώσει σήμερα συγκατάθεση για τις κυρώσεις.

Οι κυρώσεις κατά των εποίκων περιλαμβάνουν πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Παράλληλα, η ΕΕ θα προχωρήσει και σε κυρώσεις κατά αξιωματούχων της Χαμάς.

Η δέσμη των ευρωπαϊκών κυρώσεων αφορά επτά εξτρεμιστές εποίκους και την οργάνωσή τους, καθώς και 12 στελέχη της Χαμάς και την ίδια την παλαιστινιακή οργάνωση.

«Όχι» σε πρόταση του Πούτιν

Αντιθέτως, η Κάλας δήλωσε αντίθετη με την πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον ορισμό του πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ, ως μεσολαβητή στην υπόθεση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ υπήρξε λομπίστας υψηλού επιπέδου για τις ρωσικές κρατικές εταιρείες, άρα βλέπουμε ξεκάθαρα γιατί ο Πούτιν θέλει να είναι αυτός», είπε.

«Δεν θα ήταν και πολύ σώφρον να δώσουμε στην Ρωσία το δικαίωμα να ορίσει έναν διαπραγματευτή εξ ονόματός μας», πρόσθεσε.

