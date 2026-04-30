search
ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 08:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.04.2026 08:20

Συνεχίζονται τα εγκλήματα του IDF στη Δυτική Όχθη – Νεκρός Παλαιστίνιος έφηβος από πυρά ισραηλινών στρατιωτών

Ένας εφηβος σκοτώθηκε από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Χεβρώνα, στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη (29/4) η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Χτυπήθηκε από σφαίρες στο στομάχι κι ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, διευκρίνισε η υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο στρατός του Ισραήλ περιορίστηκε να αναφέρει ότι «επαληθεύει» την πληροφορία.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, ο έφηβος ονομαζόταν Άμπντελ Φάταχ αλ Χαγιάτ. Οι πληροφορίες για την ηλικία του διίστανται – ήταν 16 ετών κατά το υπουργείο, 14 σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο.

Άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στον μηρό κατά τη διάρκεια εφόδου του στρατού του Ισραήλ, πρόσθεσε η Ερυθρά Ημισέληνος.

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967, ήδη σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο, από τον Οκτώβριο του 2023.

Τουλάχιστον 1.068 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους μέλη ένοπλων κινημάτων, αλλά και πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή ισραηλινούς εποίκους έκτοτε, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη στις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 46 άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ή σε επιθέσεις.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3