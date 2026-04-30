Νέο ρεσάλτο του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού στα πλοία του στόλου δεκάδων σκαφών με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, καταγγέλουν οι διοργανωτές της αποστολης.

Σύμφωνα με το Global Sumud Flotilla, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (30/4) τα πλοιάρια περικυκλώθηκαν από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό στην ελληνική ζώνη SAR δυτικά της Κρήτης, κι έχει χαθεί η επαφή με πολλά από αυτά.

🔴 The Israeli Navy has seized several ships from @gbsumudflotilla , and some of the ships will be towed to the port of Ashdod.



🔴 The IOF is now enforcing a naval blockade on Gaza, acting on instructions from the political leadership.



🔴 This completes Netanyahu's criminal… pic.twitter.com/168TIL73zh — Sahat English 🇵🇸 (@sahatenglish) April 29, 2026

«Πολεμικά πλοία του Ισραήλ περικύκλωσαν παράνομα τον στόλο σε διεθνή ύδατα και εξαπέλυσαν απειλές περί απαγωγών και χρήσης βίας», ανέφερε ο Global Sumud Flotilla μέσω X.

Our boats were approached by military speedboats, self-identified as “israel”, pointing lasers and semi-automatic assault weapons ordering participants to the front of the boats and to get on their hands and knees.



Boat communications are being jammed and a SOS was issued. pic.twitter.com/qjkFKLjqPw — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026

«Έχει χαθεί η επαφή με 11 πλοία», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο επίσης για πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης περί «αναχαίτισης» των 7 από αυτά. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια εξ’ αυτων μεταφέρονται στο λιμάνι του Ασντόντ.

«Αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι αναχώρησης»

Η ομάδα δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο ακούγεται αξιωματικός του ισραηλινού ναυτικού να καλεί τους ακτιβιστές να αλλάξουν πορεία.

«Αυτό είναι το ισραηλινό ναυτικό. Είμαστε έτοιμοι να επιβιβαστούμε στο πλοίο. Πηγαίνετε στο μπροστινό μέρος του σκάφους, αλλιώς θα χρησιμοποιήσουμε βία».

Israeli forces have begun seizing control of aid vessels bound for Gaza, far from its shores in Greek waters west of Crete, more than 1,000km from Israel pic.twitter.com/dZdqFV1uDK April 29, 2026

«Εάν επιθυμείτε να παραδώσετε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μπορείτε να το κάνετε μέσω καθιερωμένων και αναγνωρισμένων διαύλων. Παρακαλώ αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι αναχώρησης. Εάν μεταφέρετε ανθρωπιστική βοήθεια, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς το λιμάνι του Ασντόντ», ακούγεται να λέει.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το απόγευμα στο ΥΠΕΞ

Ο νέος στόλος αποτελείται από πενήντα και πλέον σκάφη, που αναχώρησαν τις τελευταίες εβδομάδες από τη Μασαλία (Γαλλία), τη Βαρκελόνη (Ισπανία) και τις Συρακούσες (Ιταλία).

«Τα πλεούμενά μας πλησίασαν στρατιωτικά ταχύπλοα, που τα ίδια ανέφεραν πως είναι το “Ισραήλ”», ανέφερε νωρίτερα ο Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας πως στρατιωτικοί «έστρεψαν λέιζερ και αυτόματα τουφέκια» προς τα πληρώματα «και διέταξαν τους συμμετέχοντες να συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος των σκαφών και να πέσουν στα τέσσερα».

Οι διοργανωτές της αποστολής καλούν σήμερα (30/4) σε έκτακτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών την Πέμπτη 30/4 στις 6 μ.μ.

Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2025, πρώτη προσπάθεια του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας διασχίζοντας τη Μεσόγειο είχε προσελκύσει την προσοχή όλου του κόσμου.

Περίπου πενήντα σκάφη που τον αποτελούσαν αναχαιτίστηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ στα ανοικτά της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας στις αρχές Οκτωβρίου. Η ισραηλινή επιχείρηση, που είχε χαρακτηριστεί και σε εκείνη την περίπτωση παράνομη από τους οργανωτές και τη Διεθνή Αμνηστία, πυροδότησε διεθνή κατακραυγή.

Τα μέλη των πληρωμάτων συνελήφθησαν, προτού απελαθούν από το Ισραήλ.

Η Λωρίδα της Γάζας τελεί υπό αυστηρό αποκλεισμό την τελευταία εικοσαετία σχεδόν, από το 2007.

