ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 08:45
30.04.2026 07:25

«Στόλος για τη Γάζα»: Επίθεση του Ισραήλ δυτικά της Κρήτης – Πληροφορίες για ρεσάλτο σε επτά πλοιάρια (videos)

30.04.2026 07:25
flotilla_for_gaza_new

Νέο ρεσάλτο του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού στα πλοία του στόλου δεκάδων σκαφών με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, καταγγέλουν οι διοργανωτές της αποστολης.

Σύμφωνα με το Global Sumud Flotilla, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (30/4) τα πλοιάρια περικυκλώθηκαν από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό στην ελληνική ζώνη SAR δυτικά της Κρήτης, κι έχει χαθεί η επαφή με πολλά από αυτά.

«Πολεμικά πλοία του Ισραήλ περικύκλωσαν παράνομα τον στόλο σε διεθνή ύδατα και εξαπέλυσαν απειλές περί απαγωγών και χρήσης βίας», ανέφερε ο Global Sumud Flotilla μέσω X.

«Έχει χαθεί η επαφή με 11 πλοία», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο επίσης για πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης περί «αναχαίτισης» των 7 από αυτά. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια εξ’ αυτων μεταφέρονται στο λιμάνι του Ασντόντ.

«Αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι αναχώρησης»

Η ομάδα δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο ακούγεται αξιωματικός του ισραηλινού ναυτικού να καλεί τους ακτιβιστές να αλλάξουν πορεία.

«Αυτό είναι το ισραηλινό ναυτικό. Είμαστε έτοιμοι να επιβιβαστούμε στο πλοίο. Πηγαίνετε στο μπροστινό μέρος του σκάφους, αλλιώς θα χρησιμοποιήσουμε βία».

«Εάν επιθυμείτε να παραδώσετε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μπορείτε να το κάνετε μέσω καθιερωμένων και αναγνωρισμένων διαύλων. Παρακαλώ αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι αναχώρησης. Εάν μεταφέρετε ανθρωπιστική βοήθεια, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς το λιμάνι του Ασντόντ», ακούγεται να λέει.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το απόγευμα στο ΥΠΕΞ

Ο νέος στόλος αποτελείται από πενήντα και πλέον σκάφη, που αναχώρησαν τις τελευταίες εβδομάδες από τη Μασαλία (Γαλλία), τη Βαρκελόνη (Ισπανία) και τις Συρακούσες (Ιταλία).

«Τα πλεούμενά μας πλησίασαν στρατιωτικά ταχύπλοα, που τα ίδια ανέφεραν πως είναι το “Ισραήλ”», ανέφερε νωρίτερα ο Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας πως στρατιωτικοί «έστρεψαν λέιζερ και αυτόματα τουφέκια» προς τα πληρώματα «και διέταξαν τους συμμετέχοντες να συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος των σκαφών και να πέσουν στα τέσσερα».

Οι διοργανωτές της αποστολής καλούν σήμερα (30/4) σε έκτακτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών την Πέμπτη 30/4 στις 6 μ.μ.

Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2025, πρώτη προσπάθεια του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας διασχίζοντας τη Μεσόγειο είχε προσελκύσει την προσοχή όλου του κόσμου.

Περίπου πενήντα σκάφη που τον αποτελούσαν αναχαιτίστηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ στα ανοικτά της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας στις αρχές Οκτωβρίου. Η ισραηλινή επιχείρηση, που είχε χαρακτηριστεί και σε εκείνη την περίπτωση παράνομη από τους οργανωτές και τη Διεθνή Αμνηστία, πυροδότησε διεθνή κατακραυγή.

Τα μέλη των πληρωμάτων συνελήφθησαν, προτού απελαθούν από το Ισραήλ.

Η Λωρίδα της Γάζας τελεί υπό αυστηρό αποκλεισμό την τελευταία εικοσαετία σχεδόν, από το 2007.

google_news_icon

89xronow pirovolismoi efka efeteio – new
ALISOPRIONO_3004
PERIPOLIKO NEW
Daneia_new
hammer-shutterstock
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
Muhoozi-Kainerugaba
dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
seismoi
ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 08:42
89xronow pirovolismoi efka efeteio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Στον ανακριτή ο 89χρονος: Βαρύ κατηγορητήριο για τους πυροβολισμούς

ALISOPRIONO_3004
ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: 85χρονη τραυματίστηκε σοβαρά με αλυσοπρίονο

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Άγνωστοι, προσποιούμενοι τους λογιστές, απέσπασαν από 83χρονο 138.000 ευρώ

1 / 3