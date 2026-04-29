Ικανοποιημένος ο Τραμπ για την αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ – «Εξαιρετική απόφαση»

Την ικανοποίησή του για την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών στην ενέργεια και τα καύσιμα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, μετά τη συνάντησή του με τους αστροναύτες της αποστολής Artemis II, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την κίνηση λέγοντας ότι «Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό».

Αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναιάν, υπογράμμισε ότι είναι «πολύ έξυπνος», συμπληρώνοντας πως «ίσως θέλει να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Και αυτό είναι καλό».

Παράλληλα, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη θα επηρεάσει θετικά την αγορά, δηλώνοντας: «Πιστεύω ότι τελικά είναι κάτι θετικό για να πέσουν οι τιμές της βενζίνης, να πέσει το πετρέλαιο, να πέσουν τα πάντα», ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει πως «υπάρχουν προβλήματα μέσα στον ΟΠΕΚ».

Αιφνιδιαστική έξοδος εν μέσω γεωπολιτικής έντασης

Η απόφαση των ΗΑΕ ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά την Τρίτη, με την ισχύ της να ξεκινά από την 1η Μαΐου. Η εξέλιξη ερμηνεύτηκε ως σοβαρό πλήγμα για τον ΟΠΕΚ και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, τα οποία για περισσότερα από 60 χρόνια συντονίζουν τις ποσοστώσεις παραγωγής και τις πολιτικές τιμολόγησης του πετρελαίου.

Σημειώνεται ότι τα ΗΑΕ αποτελούσαν τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου του οργανισμού τον Φεβρουάριο, πίσω από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Ενέργειας του Αμπού Ντάμπι εξήγησε πως, μετά από αξιολόγηση της παραγωγικής στρατηγικής και των δυνατοτήτων της χώρας, κρίθηκε ότι η αποχώρηση εξυπηρετεί καλύτερα τα εθνικά συμφέροντα. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι εκτιμά τη μακρόχρονη συνεργασία με τον ΟΠΕΚ και τα κράτη-μέλη του.

Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή, καθώς τα ΗΑΕ έχουν δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν – επίσης μέλος του ΟΠΕΚ – στο πλαίσιο της κλιμάκωσης που ακολούθησε τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα, το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη έχει περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγικές δυνατότητες πετρελαίου των ΗΑΕ, εντείνοντας τις πιέσεις που δέχεται η οικονομία της χώρας, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν εκτιναχθεί μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Τραμπ σε εκδήλωση για την αποστολή Artemis II: «Πιθανή η επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη έως το τέλος της θητείας μου»

WP: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Άλεν πυροβόλησε τους πράκτορες τη νύχτα της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Αμετάβλητα τα επιτόκια της Fed στο «αντίο» του Τζερόμ Πάουελ











