ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 23:06
29.04.2026 21:19

Αμετάβλητα τα επιτόκια της Fed στο «αντίο» του Τζερόμ Πάουελ

Στο επίπεδο του 3,5% με 3,75% διατήρησαν οι αξιωματούχοι της Fed τα επιτόκια στη σημερινή συνεδρίαση, την τελευταία με τον Τζερόμ Πάουελ στη θέση του προέδρου.

Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική συνεδρίαση που τα επιτόκια έμειναν αμετάβλητα σε αυτό το επίπεδο. Την απόφαση καταψήφισαν τέσσερις αξιωματούχοι, ο μεγαλύτερος αριθμός «ανταρτών» από το 1992.

«Ο πληθωρισμός είναι αυξημένος, αντανακλώντας εν μέρει την πρόσφατη άνοδο των παγκόσμιων τιμών ενέργειας» ανέφερε η Fed στο ανακοινωθέν που εξέδωσε, διαφοροποιούμενη από προηγούμενη διατύπωση που χαρακτήριζε τον πληθωρισμό ως «κάπως αυξημένο». «Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές» τονίζεται στο ανακοινωθέν.

Αν και το ανακοινωθέν διατηρεί τη διατύπωση ότι η Fed θα αξιολογήσει «την έκταση και τον χρονισμό των πρόσθετων προσαρμογών» στα επιτόκια, μια φράση που υποδηλώνει ότι οι μελλοντικές μειώσεις αποτελούν την πιο πιθανή επόμενη κίνηση, τρεις υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διαφώνησαν στο σημείο αυτό.

Η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, και η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, αν και υποστήριξαν τη διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο τρέχον εύρος του 3,50%-3,75%, «δεν υποστήριξαν τη συμπερίληψη μιας τάσης χαλάρωσης στο ανακοινωθέν σε αυτή τη φάση» και καταψήφισαν τη νέα διατύπωση.

