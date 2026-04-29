ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 15:51
29.04.2026 14:13

Ανάσα από Κομισιόν: Εγκρίνει προσωρινές κρατικές ενισχύσεις στην ενέργεια για ευάλωτους τομείς

Μετά από πολλά «μπρος πίσω» και διαβουλεύσεις, τελικά η Κομισιόν έδωσε «ανάσα» στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ καθώς ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίξουν τους πιο εκτεθειμένους τομείς της οικονομίας, τη γεωργία, την αλιεία, τις μεταφορές και τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ με βάση τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη γενική κατάσταση, η Κομισιόν θα επανεξετάσει το περιεχόμενο, το πεδίο και την διάρκεια εφαρμογής του. Οι ενισχύσεις μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως, π.χ. ενισχύσεις βάσει πραγματικής κατανάλωσης για την κάλυψη μέρους των αυξήσεων τιμών σε καύσιμα ή λιπάσματα, καθώς και μια απλοποιημένη προσέγγιση για μικρά ποσά ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, το πλαίσιο προβλέπει για τη γεωργία, την αλιεία, τις χερσαίες μεταφορές και τις ενδοενωσιακές θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποζημιώνουν έως και το 70% του επιπλέον κόστους λόγω αύξησης των τιμών καυσίμων και λιπασμάτων που προκλήθηκε από την κρίση. Η αύξηση της τιμής θα καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος συγκρίνοντας την τρέχουσα τιμή αγοράς με μια ιστορική τιμή αναφοράς.

Για αυτούς τους τομείς, μια απλοποιημένη επιλογή διευκολύνει τους δικαιούχους να λάβουν ενίσχυση, επιτρέποντας τον υπολογισμό με βάση στοιχεία όπως το μέγεθος της επιχείρησης ή εκτιμήσεις κατανάλωσης. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει έως 50.000 ευρώ. Για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, η ένταση ενίσχυσης για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αυξηθεί από 50% έως και 70%, καλύπτοντας έως το 50% της συνολικής κατανάλωσης. Δεν απαιτούνται επιπλέον δεσμεύσεις για απανθρακοποίηση.

Τα μέτρα αυτά βέβαια θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία δεσμεύεται ότι θα τα εγκρίνει ταχέως. Η Επιτροπή είναι επίσης έτοιμη να εξετάσει κατά περίπτωση προσωρινά μέτρα που μπορεί να περιλαμβάνουν επιδοτήσεις στο κόστος καυσίμων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, με στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

