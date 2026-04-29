Η μάχη των 2 τρισεκατομμυρίων – Το ευρωβαρόμετρο και το διακύβευμα για την Ελλάδα

Σε μια ιστορική τροχιά σύγκρουσης εισέρχονται τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την υπερψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιας πρότασης-μαμούθ για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034.

Με το ποσό να σπάει το «φράγμα» των 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, η Ευρώπη διχάζεται ανάμεσα στη φιλοδοξία για ανάπτυξη και στη δημοσιονομική πειθαρχία των ισχυρών του Βορρά.

Το μέτωπο της σύγκρουσης: «Όχι» από το Βερολίνο

Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά επιπλέον 200 δισ. ευρώ πάνω από την αρχική πρόταση της Κομισιόν, στοχεύοντας στην ενίσχυση της βιομηχανίας και της αγροτικής παραγωγής.

Ωστόσο, η Γερμανία και οι «φειδωλοί» σύμμαχοί της υψώνουν τείχος προστασίας στα εθνικά τους ταμεία. Η απάντηση του Βερολίνου στις προτάσεις για αύξηση δαπανών και νέους φόρους ήταν ένα εμφατικό «τριπλό όχι», θέτοντας τις βάσεις για μια σκληρή διαπραγμάτευση που θα κορυφωθεί τον Δεκέμβριο του 2026.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα;

Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, το αποτέλεσμα αυτής της τιτανομαχίας είναι ζωτικής σημασίας. Οι βασικοί άξονες ενδιαφέροντος είναι:

Αγροτικές επιδοτήσεις & συνοχή: Η αύξηση του προϋπολογισμού που ζητά το Κοινοβούλιο αφορά άμεσα τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και τα Ταμεία Συνοχής. Μια ενδεχόμενη επικράτηση της γερμανικής γραμμής για «μικρότερο προϋπολογισμό» θα σήμαινε πιθανές περικοπές σε πόρους που στηρίζουν την ελληνική περιφέρεια. Νέοι φόροι (ίδιοι πόροι): Η πρόταση για φόρους σε τεχνολογικούς κολοσσούς (Amazon, Google), κρυπτονομίσματα και τυχερά παιχνίδια αποτελεί «σανίδα σωτηρίας» για χώρες όπως η Ελλάδα. Αν τα έσοδα της ΕΕ προέρχονται από εκεί, μειώνεται η πίεση για αυξημένες εθνικές συνεισφορές από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αποπληρωμή χρέους (NextGenerationEU): Η πρόταση που συζητήθηκε στη σύνοδο της Κύπρου για καθυστέρηση της αποπληρωμής των 165 δισ. ευρώ του χρέους της πανδημίας είναι «δώρο» για τον ευρωπαϊκό Νότο. Αν οι πληρωμές μετατεθούν, απελευθερώνονται άμεσα ρευστά κονδύλια για επενδύσεις σε υποδομές και πράσινη μετάβαση εντός Ελλάδας.

Η στρατηγική του Μακρόν και ο ρόλος του Κοινοβουλίου

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «ανόητη» την εμμονή για γρήγορη αποπληρωμή του χρέους, ευθυγραμμιζόμενος με τις θέσεις της Ισπανίας και της Ελλάδας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας πλέον αποκτήσει εμπειρία στις καθυστερήσεις και τη σκληρή στάση, δεν φαίνεται διατεθειμένο να υποχωρήσει εύκολα, χρησιμοποιώντας την έγκριση των «ίδιων πόρων» ως μοχλό πίεσης προς τους εθνικούς ηγέτες.

Η διαπραγμάτευση για το 2028-2034 δεν είναι απλώς μια λογιστική άσκηση· είναι η μάχη για το ποια Ευρώπη θέλουμε. Για την Αθήνα, το στοίχημα είναι διπλό: να διατηρήσει τα κεκτημένα των επιδοτήσεων και να διασφαλίσει ότι η αποπληρωμή των χρεών του παρελθόντος δεν θα υποθηκεύσει την ανάπτυξη του μέλλοντος.

Τέλος σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση μέχρι την τελική σύνοδο του Δεκεμβρίου 2026.

