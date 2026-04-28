Γεωργιάδης στο Ναύπλιο: «Τοξική και μίζερη η αντιπολίτευση, δεν προτείνει απολύτως τίποτα» – Αποθέωση Μητσοτάκη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κατά της αντιπολίτευσης από το βήμα του 5ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα «Σύγχρονο κράτος για όλους», ενώ παράλληλα εξήρε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω βαρεθεί να ακούω όλη μέρα τη μίρλα, την τοξικότητα και τη μιζέρια, μιας αντιπολίτευσης που δεν έχει να προτείνει απολύτως τίποτα για τη χώρα, και των ΜΜΕ που ελέγχονται από συμφέροντα που κοιμούνται και ξυπνούν με το πώς θα ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να έρθει ποιος;».

Ενεργειακές συμφωνίες και οικονομικές επιδόσεις

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία της οικονομίας και τις συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα, λέγοντας: «Αναρωτιέμαι πώς πρέπει να αισθάνεται κανείς όντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει πετύχει τις τελευταίες 15 μέρες τα εξής: Υπεγράφη η συμφωνία της Exxon και της Energean και προχωράμε σε εξορύξεις στο Ιόνιο, στη συνέχεια απολαύσατε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να σας πλέκει το εγκώμιο που ακούστηκε και στους γείτονές μας που καταλαβαίνουν ότι η εξωτερική μας πολιτική είναι απόλυτα επιτυχημένη. Μετά δώσαμε 500 εκ. από την υπεραπόδοση της οικονομίας στον ελληνικό λαό, τώρα η αντιπολίτευση γκρινιάζει γιατί μόνο 500 εκατομμύρια».

Παρουσία του πρωθυπουργού, ο υπουργός Υγείας έκανε και ειδική αναφορά στην επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν, σημειώνοντας: «Υποδεχθήκατε τον πρόεδρο Μακρόν σε ένα εξαιρετικό διήμερο για όσους έχουν λίγο πατριωτισμό μέσα τους».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους «κομμουνιστές», σημειώνοντας ότι: «Διασκεδάζω πολύ με τους κομμουνιστές. Άμα πάω σε νοσοκομείο και δεν τους βρω στενοχωριέμαι».

Κλείνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε τη σημασία της προβολής του κυβερνητικού έργου, αναφέροντας: «Αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι πρέπει να το κάνουμε εμείς: Πρέπει να προβάλλουμε το έργο μας γιατί τώρα χτίζεται η καινούργια Ελλάδα».

