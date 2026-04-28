Ο Μητσοτάκης απαντάει στην κριτική για Σκέρτσο: Χωρίς επιτελικό κράτος δεν θα είχαν επενδυθεί τα 36 δισ. ευρώ

Το Ναύπλιο ήταν ο επόμενος σταθμός του προσυνεδριακού διαλόγου στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το μοντέλο του επιτελικού κράτους και κάλυψε τον Άκη Σκέρτσο, που δέχθηκε πυρά από γαλάζιους βουλευτές μετά την ανάρτησή του περί «γάγγραινας του πελατειακού κράτους».

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση με τον Δήμαρχο Θέρμου, ένα στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με ένα επιχειρηματία στον κλάδο της Πληροφορικής.

«Πήραμε 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης επ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών. Τα χρήματα αυτά δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος και σφιχτό συντονισμό» ανέφερε ο πρωθυπουργός υπερασπίζοντας το επιτελικό κράτος στον απόηχο της επιστολής των 5 «γαλάζιων» βουλευτών στην οποία το αμφισβητούν.

«Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μας επέτρεψε μεγάλα πλεονάσματα για να συζητούμε πόσα χρήματα θα επιστρέψουμε στην κοινωνία και ταυτόχρονα να μπορούμε να μειώνουμε το δημόσιο χρέος της χώρας, το βάρος που καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς και τα παιδιά μας, με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία της οποιασδήποτε οικονομίας στον κόσμο – στο τέλος αυτού του χρόνου η Ελλάδα δεν θα έχει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ακόμη ο πρωθυπουργός.

«Επιτελικό κράτος σημαίνει αν κολλήσει κάπου ένα έργο θα χτυπήσει ένα καμπανάκι και κάποιος θα ασχοληθεί – επιτελικό κράτος σημαίνει να κάνουμε υπουργικό συμβούλιο κάθε μήνα και να έχουμε προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου στην αρχή του χρόνου – επιτελικό κράτος σημαίνει αυτός είναι ο προγραμματισμός των προσλήψεων – επιτελικό κράτος σημαίνει αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μια χώρα να την κάνουμε πιο απλή – δεν παρεμβαίνει κάνεις για να καπελώσει κανέναν – Είναι ένας τρόπος διαχείρισης και διοίκησης, δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει ένα ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης με δημόσιους υπαλλήλους που να υλοποιούν εξαιρετικά σύνθετα έργα όπως το ταμείο ανάκαμψης – είναι ένας τρόπος διοίκησης που φέρνει κοντά την τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη – όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι στη ΝΔ είμαστε μια ομάδα, ένα ανοιχτό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κόμμα – τα συζητούμε ανοιχτά, είμαστε μία οικογένεια και για αυτό προχωράμε τελικά μπροστά».

Σκέρτσος: «Το επιτελικό κράτος λειτουργεί ως ομάδα, όχι ως σύνολο φέουδων»

Ο ‘Ακης Σκέρτσος συνέδεσε τον μετασχηματισμό του κράτους με την έννοια της αποτελεσματικότητας και της συνέπειας. Περιέγραψε το επιτελικό κράτος ως μια μεθοδολογία συντονισμού, παρακολούθησης και υλοποίησης δεσμεύσεων, με στόχο το αποτέλεσμα να φτάνει στον πολίτη. Όπως είπε, το βασικό ζητούμενο είναι ένα κράτος που λειτουργεί ως ομάδα και όχι ως σύνολο απομονωμένων μηχανισμών ή «φεουδαρχικών» δομών.

«Αντίπαλος μας», πρόσθεσε, «είναι τα προβλήματα, όχι τα κόμματα που κάνουν φθηνή αντιπολίτευση και σίγουρα δεν είμαστε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι. Πρέπει να ενωθούμε, να κινηθούμε με ενότητα το επόμενο διάστημα και να καταλάβουμε ότι ο εχθρός δεν είναι μέσα. Ο αντίπαλός μας είναι έξω, είναι τα προβλήματα και όλοι μαζί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δώσουμε συντεταγμένες λύσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας».

Ο υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον τομέα της οδικής ασφάλειας, εξηγώντας ότι η Ελλάδα πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια μείωση απωλειών στην άσφαλτο στην Ευρώπη, χάρη στον καλύτερο συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, της αστυνομίας και των ψηφιακών εργαλείων. Με προσωπική αναφορά στην απώλεια του αδελφού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 25 χρόνια, υποστήριξε ότι η πολιτική οφείλει να ξεκινά από το ανθρώπινο βίωμα και να μετατρέπεται σε ουσιαστική δράση.

Παράλληλα, παρουσίασε το επιτελικό κράτος ως μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής. Αναφέρθηκε στα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, στις δράσεις για τη στεγαστική κρίση, στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας από τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά και σε εφαρμογές όπως το panic button για την προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον ίδιο, το σύγχρονο κράτος οφείλει να είναι όχι μόνο αποτελεσματικό, αλλά και φροντιστικό, δίπλα στον πολίτη όταν το χρειάζεται περισσότερο.

Λιβάνιος: «Οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις και ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης αλλάζουν το κράτος προς όφελος του πολίτη».

Ο Θοδωρής Λιβάνιος στάθηκε ιδιαίτερα στις μεταρρυθμίσεις που έχουν αλλάξει τη σχέση πολίτη και Δημοσίου τα τελευταία χρόνια, θυμίζοντας εμβληματικές παρεμβάσεις όπως η κατάργηση της επικύρωσης γνησίου αντιγράφου και η καθιέρωση της ψηφιακής υπεύθυνης δήλωσης. Όπως σημείωσε, οι αλλαγές αυτές απέδειξαν ότι το κράτος μπορεί να λειτουργήσει με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς τον πολίτη, αξιοποιώντας ταυτόχρονα σύγχρονους μηχανισμούς ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ο οποίος, όπως είπε, φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε ένα κατακερματισμένο και ξεπερασμένο θεσμικό πλαίσιο, όπου συνυπάρχουν περίπου 1.000 διαφορετικοί νόμοι για την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ η οικονομική λειτουργία των δήμων εξακολουθεί να στηρίζεται σε διατάξεις προηγούμενων δεκαετιών. Ο νέος κώδικας, που οδηγείται σε δημόσια διαβούλευση, αναμένεται να αποσαφηνίσει αρμοδιότητες, πόρους, διαδικασίες ελέγχου και διοίκησης, προσφέροντας ασφάλεια δικαίου σε αιρετούς, υπαλλήλους και πολίτες.

Ο υπουργός Εσωτερικών συνέδεσε, επίσης, τον εκσυγχρονισμό με τη χρήση δεδομένων και την αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους πολίτες. Υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά το κράτος αποκτά συγκεντρωμένη εικόνα για τη λειτουργία των δήμων και των δημόσιων φορέων, γεγονός που επιτρέπει πιο στοχευμένες πολιτικές, καλύτερη κατανομή προσωπικού και ορθότερη αξιοποίηση πόρων. Παράλληλα, ανέφερε πως δεκάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν ήδη σε ψηφιακές διαδικασίες αξιολόγησης υπηρεσιών, δίνοντας στην Πολιτεία πολύτιμα εργαλεία βελτίωσης. Ειδική αναφορά έκανε και στη στελέχωση των τοπικών υπηρεσιών ορεινών και νησιωτικών περιοχών από μόνιμους κατοίκους χάρις στην αύξηση της μοριοδότησης για την εντοπιότητα στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Παπαστεργίου: «Η τεχνολογία δεν είναι για λίγους, αλλά για όλους τους Έλληνες»

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε τον απολογισμό της ψηφιακής μετάβασης της χώρας μέσω του gov.gr, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα της δημόσιας διοίκησης πριν από λίγα χρόνια. Παρέθεσε ενδεικτικά στοιχεία μόνο από τον τελευταίο μήνα λειτουργίας των ψηφιακών υπηρεσιών: σχεδόν 14 εκατομμύρια δηλώσεις και έγγραφα εκδόθηκαν ηλεκτρονικά, εκατοντάδες χιλιάδες ψηφιακά ραντεβού πραγματοποιήθηκαν μέσω εφαρμογών υγείας, ενώ εκατομμύρια πολίτες εξυπηρετήθηκαν μέσω άυλης συνταγογράφησης, υπεύθυνων δηλώσεων και ψηφιακού βοηθού.

Όπως τόνισε, το gov.gr δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική καινοτομία, αλλά ένα εργαλείο ισότητας, καθώς προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες σε κάθε πολίτη, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις επενδύσεις σε νέες ψηφιακές υποδομές, κέντρα δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη και ευρυζωνικά δίκτυα, με στόχο η σύγχρονη Ελλάδα να στηρίζεται σε ένα ανθεκτικό και πανελλαδικά προσβάσιμο ψηφιακό οικοσύστημα.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης επικαλέστηκε, επίσης, συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών που, όπως είπε, έδωσαν άμεσες λύσεις στην κοινωνία: την ψηφιακή είσοδο στα γήπεδα, που συνέβαλε στην αλλαγή της εικόνας στους αθλητικούς χώρους, το Kids Wallet για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο, αλλά και τα εργαλεία ελέγχου για την αποτροπή πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους. «Η τεχνολογία δεν είναι για λίγους, αλλά για όλους τους Έλληνες», ήταν το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής του.

