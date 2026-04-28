Τι ζητούν οι 5 βουλευτές που αμφισβητούν το επιτελικό κράτος – Τελικός αποδέκτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν παράγει μόνο δικαστικές και πολιτικές παρενέργειες. Ανοίγει, με καθυστέρηση αλλά και με ένταση, μια βαθύτερη συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Ποιος αποφασίζει, ποιος λογοδοτεί και ποιος τελικά σηκώνει το πολιτικό κόστος όταν το κέντρο της εξουσίας δοκιμάζεται.

Οι πέντε με την κοινή επιστολή τους στα σημερινά «Νέα» είναι σαφείς και στέλνουν το μήνυμα ευθέως στο μέγαρο Μαξίμου ενόψει και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όπως αναφέρουν «οι βουλευτές δεν υπάρχουν για να υπηρετούν το όποιο επιτελείο. Υπάρχουν για να υπερασπίζονται το εθνικό και λαϊκό συμφέρον, νομοθετώντας και ελέγχοντας την εκτελεστική εξουσία».

Μέχρι τώρα ομαδοποιήσεις βουλευτών είχαμε στην κατάθεση ερωτήσεων σε υπουργούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν θέματα και να διορθωθούν πολιτικές. Είναι η πρώτη φορά που βουλευτές ομαδοποιούνται κάτω από ένα κοινό άρθρο που κάνει σφοδρή κριτική στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση και δεν συμμετέχει σε αυτή τη λειτουργία η κοινοβουλευτική ομάδα.

Το κοινό άρθρο των Θανάση Ζεμπίλη, Ανδρέα Κατσανιώτη, Ξενοφώντα Μπαραλιάκου, Γιάννη Οικονόμου και Ιωάννη Παππά στα «Νέα» δεν είναι μια απλή έκφραση δυσφορίας. Είναι η πρώτη συγκροτημένη πολιτική παρέμβαση γαλάζιων βουλευτών που μεταφέρει τη συζήτηση από το πρόσωπο του Άκη Σκέρτσου στο ίδιο το μοντέλο διακυβέρνησης. Όπως ανέφεραν στο Ποντίκι ορισμένοι από τους υπογράφοντες το άρθρο “οι πέντε δεν είναι συγκροτημένη ομάδα που θα χτυπά κατά τακτά χρονικά διαστήματα, είναι όμως βουλευτές με πορεία στη Νέα Δημοκρατία, με κοινές απόψεις και προβληματισμούς, με ένσημα που έχουν κολλήσει πριν γίνουν βουλευτές και με διάθεση όπως λένε να βοηθήσουν τη Νέα Δημοκρατία να ξανακερδίσει τις εκλογές διορθώνοντας λάθη και παραλείψεις”. Οι πέντε ζητούν «αναστοχασμό» του επιτελικού κράτους, υποστηρίζοντας ότι αποδείχθηκε αποτελεσματικό σε κρίσεις, αλλά δημιούργησε υπερσυγκέντρωση εξουσιών και θεσμική ανισορροπία σε περιόδους κανονικότητας.

Ο Σκέρτσος ως «σημείο τριβής»

Το υπόστρωμα αυτής της παρέμβασης είχε ήδη φανεί τις προηγούμενες ημέρες. Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου για το πελατειακό κράτος και τις σχέσεις πολιτών και πολιτικού προσωπικού προκάλεσε ανοιχτές αντιδράσεις από βουλευτές της ΝΔ. Ο Μάκης Βορίδης μίλησε για «κριτική αφ’ υψηλού» από εξωκοινοβουλευτικούς που αντλούν τη νομιμοποίησή τους από τον πρωθυπουργό και όχι απευθείας από την ψήφο των πολιτών.

Ο Στέλιος Πέτσας επισήμανε ότι είναι λάθος να «φορτώνεται» το πρόβλημα στους βουλευτές, ενώ ο Γιάννης Οικονόμου είπε ότι η εύκολη μετακύλιση της φαυλότητας στον βουλευτή είναι ισοπεδωτική και δείχνει ανεπαρκή επαφή με τη ζώσα πραγματικότητα.

Η Ντόρα Μπακογιάννη επιχείρησε χθες να λειτουργήσει πυροσβεστικά, παρέχοντας σαφή πολιτική κάλυψη στον υπουργό Επικρατείας. Χαρακτήρισε τον Άκη Σκέρτσο «εξαιρετικά καλό τεχνοκράτη», είπε ότι το άρθρο του «παρεξηγήθηκε τρομερά» και εκτίμησε ότι ο Μάκης Βορίδης «δεν τον διάβασε καλά». Ταυτόχρονα όμως αναγνώρισε το κλίμα πίεσης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, λέγοντας ότι οι βουλευτές είναι «στην τσίτα» επειδή αισθάνονται ότι δέχονται γενικευμένη επίθεση ως ρουσφετολόγοι.

Ο πυρήνας της εσωκομματικής έντασης

Εδώ βρίσκεται και ο πυρήνας της νέας εσωκομματικής έντασης. Πολλοί βουλευτές θεωρούν ότι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ το Μαξίμου δεν τους προστάτευσε πολιτικά, αλλά τους άφησε να σηκώσουν συλλογικά ένα βάρος που δεν τους αναλογεί με τον ίδιο τρόπο.

Ήδη από τις αρχές Απριλίου καταγραφόταν δυσφορία στην Κ.Ο. για τη διαχείριση της δεύτερης δικογραφίας, με βουλευτές να θεωρούν ότι ποινικοποιείται η καθημερινή διαμεσολάβηση ανάμεσα στον πολίτη και τις υπηρεσίες του κράτους.

Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που μετατέθηκε για τις 7 Μαΐου, αποκτά έτσι χαρακτήρα πολιτικού βαρόμετρου. Δεν θα είναι απλώς μια ευκαιρία εκτόνωσης. Θα είναι το πρώτο πραγματικό crash test ανάμεσα στο Μαξίμου και τους βουλευτές, σε μια στιγμή που η κυβέρνηση επιχειρεί να επανέλθει στη θετική ατζέντα, αλλά το εσωτερικό ρήγμα δεν έχει κλείσει.

Το μήνυμα των πέντε είναι καθαρό: ο βουλευτής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως χειροκροτητής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού ούτε ως βολικός αποδέκτης πολιτικής φθοράς. Η ΝΔ, λένε εμμέσως, χρειάζεται ένα επιτελικό κράτος με περισσότερη λογοδοσία, ισχυρότερα υπουργεία, ουσιαστικότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο και πραγματική συμμετοχή της περιφέρειας. Με άλλα λόγια, οι βουλευτές δεν ζητούν λιγότερη κυβέρνηση. Ζητούν λιγότερο κλειστό σύστημα εξουσίας και αφαίρεση υπερεξουσιών από πρόσωπα και ομάδες που δεν έχουν τη λαϊκή νομιμοποίηση.

