Ευρωομόλογα: Η Κομισιόν βάζει πάγο – για την ώρα – στις προτάσεις Μητσοτάκη και Μακρόν

Μια από τις εμβληματικές στιγμές της επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα και των συναντήσεών του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν ότι οι δύο ηγέτες, στο πλαίσιο της συζήτησης για την υλοποίηση φιλόδοξων σχεδίων της ΕΕ (από την άμυνα μέχρι την καινοτομία) ζήτησαν παράταση της αποπληρωμής των δανείων του RRF (γνωστού ως Ταμείου Ανάκαμψης) και νέο κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Γάλλος πρόεδρος έκαναν λόγο για την ανάγκη εξεύρεσης νέων ίδιων πόρων από την ΕΕ για την χρηματοδότηση αυτών των πλάνων, με τον Μακρόν να υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι οι συνθήκες, λόγω της αστάθειας και της ανησυχίας που προκαλεί στις αγορές ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι ιδανικές, καθώς υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την αγορά ευρωπαϊκού χρέους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ηγέτες – κυρίως από τον ευρωπαϊκό Νότο – προτείνουν επανάληψη του μοντέλου του RRF, το οποίοι στηρίχθηκε εν μέρει και στην αμοιβαιοποίηση χρέους μεταξύ των «27»: ο Κ. Μητσοτάκης έχει προτείνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, αναγνωρίζοντας ότι οι δυνατότητες της κάθε χώρας – μέλους διαφέρουν και ότι η έκδοση κοινού χρέους θα επέτρεπε καλύτερες συνθήκες και θα διασφάλιζε περισσότερα κεφάλαια για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία.

Πάντως, τα πρώτα μηνύματα από τις Βρυξέλλες δεν είναι θετικά: εκπρόσωπος της Κομισιόν σημείωσε ότι το πρόγραμμα NextGenerationEU, στο οποίο εντάσσεται και το RRF, σχεδιάστηκε εξαρχής ως «μία κι έξω», υπογραμμίζοντας ότι «αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το βλέπουμε σε αυτή τη φάση», αλλά και τονίζοντας εμφατικά ότι η προτεραιότητα σήμερα είναι ο τρόπος αποπληρωμής του χρέους, που έχει ήδη εκδοθεί.

Ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε ότι η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει ήδη καταθέσει προτάσεις για νέους «ίδιους πόρους» και ότι επανέφερε το ζήτημα αυτό και κατά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο, την περασμένη Παρασκευή, όπου και υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στο θέμα. Σημειώνεται ότι στη Σύνοδο συζητήθηκε η ιδέα αναχρηματοδότησης του χρέους του RRF, ενόψει της έναρξης αποπληρωμών από το 2028, ύψους περίπου 25 δισ. ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, η γνωστή… «φράξια του Βορρά», με επικεφαλής τη Γερμανία, αλλά και την Ολλανδία, απέκλεισε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξουν περιοριστικές πολιτικές στον νέο Προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε να εξυπηρετηθεί ο κοινός δανεισμός, προκαλώντας την έκρηξη Μακρόν, ο οποίος από την Αθήνα δήλωσε ότι «δανειστήκαμε κατά τη διάρκεια της Covid και τώρα κάποιοι λένε να αποπληρώσουμε γρήγορα. Αυτό είναι ηλίθιο. Ας παρατείνουμε αυτό το χρέος ή ας προχωρήσουμε σε νέα έκδοση ομολόγων».

Πάντως, η Αθήνα δεν… πτοείται από το αρνητικό κλίμα που επικρατεί σχετικά με την έκδοση κοινού χρέους στην ΕΕ. Αντιθέτως, κυβερνητικές πηγές παραπέμπουν στο περιβάλλον που επικρατούσε το 2021, πριν αποφασιστεί η δημιουργία του RRF, όταν το σύνολο των «φειδωλών» χωρών-μελών της ΕΕ απέκλειε κάθε ενδεχόμενο κοινού δανεισμού, για να καταλήξει τελικά η Ένωση να τον αποδέχεται ως μοναδική λύση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του SARS-CoV-2. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι τελικά κάτι τέτοιο θα συμβεί και τώρα – πολλώ δε μάλλον, που οι χρηματοδοτικές ανάγκες καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα δραστηριοτήτων, από τα εξοπλιστικά μέχρι την ανταγωνιστικότητα.

Στην ουσία, η Αθήνα θεωρεί ότι θα πρέπει να ακολουθήσει… long game και υπομονή, αλλά και οι απαραίτητοι συμβιβασμοί, μέχρις ότου βρεθεί το κατάλληλο πλαίσιο και συγκυρία, ώστε να οι αρνητές των ευρωομολόγων να αποδεχθούν τη χρησιμότητά τους. Βέβαια, οι κυβερνητικές πηγές παραδέχονται ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές από το 2021, ωστόσο εκτιμούν ότι στο τέλος θα υπάρξουν ένθεν κακείθεν υποχωρήσεις και το πράγμα θα προχωρήσει.

