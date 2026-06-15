Μια πρωτοποριακή ένεση που υπόσχεται να αντιστρέψει τη γήρανση μόλις εγχύθηκε σε ένα ανθρώπινο σώμα.

Πρόκειται για μια κομβική στιγμή για την επιστήμη της μακροζωίας, η πρώτη ευκαιρία για τους ερευνητές να αποδείξουν ότι ο επιγενετικός επαναπρογραμματισμός (η τεχνική που εκπαιδεύει τα γερασμένα κύτταρα να ενεργούν ξανά ως νεαρά), μπορεί στην πραγματικότητα να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γερνούν στον πραγματικό κόσμο.

Την περασμένη εβδομάδα, η νεοσύστατη εταιρεία βιοτεχνολογίας Life Biosciences με έδρα τη Βοστώνη ανακοίνωσε ότι χορηγήθηκε στον πρώτο ασθενή της, μια ένεση κυτταρικού επαναπρογραμματισμού, σχεδιασμένη να αντιστρέφει ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία .

Δισεκατομμυριούχοι, συμπεριλαμβανομένων των Τζεφ Μπέζος και Σαμ Άλτμαν, καθώς και οι φαρμακευτικοί γίγαντες Eli Lilly και Merck, επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε αυτήν την ιδέα, η οποία μέχρι τώρα είχε υποβιβαστεί στην έρευνα σε ποντίκια και πιθήκους.

Εάν αυτή η πρώτη ανθρώπινη δοκιμή είναι επιτυχής, θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια νέα εποχή θεραπειών γήρανσης που στοχεύουν να κάνουν τα κύτταρα πιο νεανικά σε όλο το σώμα, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται το DNA μας καθώς μεγαλώνουμε.

Σε αυτήν την περίπτωση, η ένεση έγινε στο ένα μάτι ενός ατόμου με γλαύκωμα. Η εταιρεία δεν κοινοποίησε καμία άλλη πληροφορία σχετικά με τον ασθενή. Κατά τους επόμενους έξι μήνες, οι επιστήμονες θα παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα της τεχνικής, ενώ οι γιατροί θα παρακολουθούν στενά τυχόν ζητήματα ασφάλειας.

«Για μένα, αντιπροσωπεύει μια πιθανή στιγμή μετασχηματισμού, όχι μόνο για την εταιρεία, όχι μόνο για τον τομέα της βιολογίας της γήρανσης, αλλά νομίζω ότι ενδεχομένως, και δεν το λέω αυτό ελαφρά τη καρδία, για την ιατρική», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Life Biosciences, Τζέρι ΜακΛάφλιν, στο Business Insider.

Τι είναι ο κυτταρικός επαναπρογραμματισμός

Η έννοια του κυτταρικού επαναπρογραμματισμού αποτελεί μια από τις πιο δελεαστικές θεωρίες στην επιστήμη της μακροζωίας εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Το 2007, ο επιστήμονας και χειρουργός Shinya Yamanaka επαναπρογραμμάτισε με επιτυχία για πρώτη φορά ενήλικα ανθρώπινα κύτταρα, μια εργασία που αργότερα του χάρισε το βραβείο Νόμπελ. Οι «Παράγοντες Yamanaka», όπως ονομάζονται τώρα, είναι τέσσερις συγκεκριμένες πρωτεΐνες που ανακάλυψε ότι μπορούν να επαναπρογραμματίσουν τα κύτταρα, ουσιαστικά κάνοντας τα παλιά κύτταρα να ενεργούν ξανά σαν καινούργια.

Οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη μακροζωία θα ήθελαν να ανακαλύψουν νέους τρόπους για να επαναπρογραμματίσουν μερικώς τα γερασμένα κύτταρα, ώστε να μην επαναπρογραμματίζονται πλήρως σε νεογέννητα («αδιαφοροποίητα») βλαστοκύτταρα, αλλά να μπορούν να δρουν πιο νεανικά και ανθεκτικά, διατηρώντας παράλληλα την ταυτότητα και τον ρόλο τους στο σώμα.

Δύο τομείς της έρευνας περιλαμβάνουν τα ηπατικά κύτταρα και τα μυϊκά κύτταρα. Στόχος είναι να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα κύτταρα σε αυτούς τους ιστούς, βελτιστοποιώντας τη δύναμη και τη ζωτικότητά μας καθώς μεγαλώνουμε.

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί ερευνητές και εταιρείες έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα σε αυτήν την ιδέα, προσπαθώντας να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να δοκιμάσουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον μερικό επαναπρογραμματισμό σε ένα ζωντανό άτομο χωρίς να ωθήσουν τα κύτταρα πίσω στην αρχική τους κατάσταση.

Η κούρσα των φαρμακευτικών εταιριών

Οι φαρμακευτικοί γίγαντες αρχίζουν να το προσέχουν. Αυτόν τον μήνα, η Eli Lilly συμμετείχε σε έναν γύρο χρηματοδότησης σειράς C ύψους 435 εκατομμυρίων δολαρίων για την New Limit, μια άλλη νεοσύστατη εταιρεία βιοτεχνολογίας που επικεντρώνεται στον κυτταρικό επαναπρογραμματισμό.

Η Merck Animal Health μόλις διέθεσε νέα χρηματοδότηση στην Rejuvenate Bio.

Και οι τεχνολογικοί γίγαντες Jeff Bezos και Sam Altman χρηματοδοτούν επίσης νεοσύστατες εταιρείες της Silicon Valley, την Altos Labs και την Retro Biosciences, βασισμένες σε αυτήν την πολυσυζητημένη ιδέα.

Ωστόσο, η Life Biosciences είναι η πρώτη που το δοκιμάζει σε ανθρώπους, με λίγο λιγότερους από 20 ασθενείς να έχουν προγραμματιστεί να συμμετάσχουν στην αρχική δοκιμή του ER-100 από τον FDA. Κλινικές στη Βοστώνη, τη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Τσάρλεστον στρατολογούν ασθενείς είτε με γλαύκωμα είτε με NAION (μη αρτηριτιδική πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια), μια κοινή αιτία αιφνίδιας απώλειας όρασης.

Οι κίνδυνοι και τα οφέλη από την επίτευξη κυτταρικού επαναπρογραμματισμού

Μια μεγάλη ανησυχία σχετικά με τον κυτταρικό επαναπρογραμματισμό είναι ο καρκίνος. Οι επικριτές έχουν εκφράσει ανησυχία επειδή δύο από τους τέσσερις παράγοντες κυτταρικού επαναπρογραμματισμού που εντόπισε ο Γιαμανάκα είναι ογκογονίδια, τα οποία μπορούν να διαιρούνται επ’ αόριστον. Στην έρευνα κυτταρικού επαναπρογραμματισμού σε ποντίκια, ορισμένα έχουν αναπτύξει καρκινικούς όγκους.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι τέτοιες θεραπείες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο γερνάμε. Ωστόσο παραμένουν επιφυλακτικοί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.

Για τον λόγο αυτό η πρώτη έγχυση δεν σημαίνει ότι η αντιστροφή της γήρανσης είναι εφικτή. Σηματοδοτεί, όμως, την έναρξη μιας κρίσιμης ανθρώπινης δοκιμής σε ένα από τα πιο φιλόδοξα πεδία της σύγχρονης βιοϊατρικής: να αναγεννηθούν τα κύτταρα που γερνούν.

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