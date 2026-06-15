Τζέσικα Σίμπσον: «Δισκογραφική εταιρεία μου έλεγε να χάσω κιλά για να μοιάσω στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Κριστίνα Αγκιλέρα» (Video)

Για τις πιέσεις που δέχτηκε στην αρχή της καριέρας της αναφορικά με την εικόνα και το βάρος της μίλησε η Τζέσικα Σίμπσον, αποκαλύπτοντας ότι δισκογραφική εταιρεία που συνεργαζόταν, της ζητούσε να αδυνατίσει ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί άλλες ποπ σταρ της εποχής, όπως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η Κριστίνα Αγκιλέρα.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις απαιτήσεις που αντιμετώπισε στα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα, κατά τη διάρκεια συναυλίας που έδωσε στην Πενσιλβάνια. Όπως είπε, όταν ξεκίνησε να τραγουδά, την πίεζαν να χάσει βάρος και να ακολουθήσει συγκεκριμένα πρότυπα:

«Όταν πρωτοξεκίνησα να τραγουδάω, όλοι στη δισκογραφική με προόριζαν για ποπ σταρ. Υπήρχαν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η Κριστίνα Αγκιλέρα, τις αγαπούσαμε και τις στηρίζαμε. Έπρεπε κι εγώ να ακολουθήσω τα βήματά τους» είπε αρχικά, υποστηρίζοντας ότι σε ηλικία μόλις 17 ετών της ζητήθηκε να χάσει περίπου επτά κιλά.

«Πίστευα ότι με επέλεξαν για τη φωνή μου και ξαφνικά μου είπαν ότι έπρεπε να χάσω περίπου επτά κιλά, ενώ ζύγιζα μόλις 52» τόνισε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι πιέσεις συνεχίστηκαν και αργότερα, όταν κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της, «Irresistible».

«Μου έλεγαν ότι έπρεπε να έχω κοιλιακούς. Αυτό σίγουρα δεν επρόκειτο να συμβεί. Δεν είμαι φτιαγμένη γι’ αυτό. Έχω λίγη κοιλίτσα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Jessica Simpson is getting candid about the intense body pressure she faced as a teen pop star. The 45-year-old singer told fans at a Bethlehem, Pa., show that when she was just starting out, her record label ordered her to lose weight and even “get a six-pack” so she could… pic.twitter.com/Lbsh7c9vdy — HELLO! Canada (@HelloCanada) June 12, 2026

Η Τζέσικα Σίμπσον κυκλοφόρησε πέρσι το EP «Nashville Canyon», τη νέα μουσική δουλειά της έπειτα από 15 χρόνια. Όπως ανέφερε, η δημιουργία του άλμπουμ τη βοήθησε να επουλώσει παλιές πληγές και να συνδεθεί ξανά με τον εαυτό της.

«Νιώθω ότι το να ανεβαίνω στη σκηνή είναι σχεδόν πιο άνετο από το να βρίσκομαι στο σαλόνι του σπιτιού μου. Είναι ένα πραγματικά όμορφο συναίσθημα» τόνισε.

Η Τζέσικα Σίμπσον έγινε γνωστή το 1999 με το τραγούδι «I Wanna Love You Forever» και το άλμπουμ «Sweet Kisses», ενώ ακολούθησαν επιτυχημένες κυκλοφορίες όπως τα «In This Skin» και «Public Affair».

Η πιο πρόσφατη δουλειά της είναι εμπνευσμένη από τον χωρισμό της με τον Έρικ Τζόνσον, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά.

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