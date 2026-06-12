search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 14:47
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.06.2026 12:03

Ariana Grande: Έξαλλη με τον Τραμπ, «μη χρησιμοποιείτε τη μουσική μου για αυτή τη βάρβαρη, απάνθρωπη ανοησία»

12.06.2026 12:03
ARIANA_GRANDE_1206

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της ποπ Αριάνα Γκράντε διεμήνυσε χθες στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική της για να προωθεί τις πολιτικές της.

Tο σχόλιο έγινε αφότου ο Λευκός Οίκος ανήρτησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα βίντεο στο TikTok για την προώθηση της αντιμεταναστευτικής του πολιτικής.

@whitehouse

Bye-bye 👋 President Trump has delivered the most secure border in history

♬ original sound – The White House

Το βίντεο, το οποίο εμφανίζει ομοσπονδιακούς πράκτορες να συλλαμβάνουν ανθρώπους και να τους περνούν χειροπέδες, έχει ως μουσική υπόκρουση το βραβευμένο με Γκράμι τραγούδι του 2024 της Αριάνα Γκράντε “Bye”.

@whitehouse

Goodbye criminal illegals! The Trump admin will keep fighting to keep America Safe 🇺🇸

♬ original sound – The White House

“Παρακαλώ μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μουσική μου σε σχέση με αυτή τη βάρβαρη, απάνθρωπη, απαράδεκτη ανοησία“, έγραψε η Γκράντε σε σχόλιό της που ανέβασε χθες στο βίντεο του Λευκού Οίκου στο TikTok, «στολίζοντας» παράλληλα και τους γνωστούς τραμπούκους της ICE.

Πηγή που πρόσκειται στην τραγουδίστρια είπε ότι η ομάδα της εξετάζει με ποιον τρόπο μπορεί να αφαιρέσει τη μουσική υπόκρουση από το βίντεο το συντομότερο δυνατό.

Απαντώντας στην Γκράντε, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άμπιγκεϊλ Τζάκσον σχολίασε: “Θα το πούμε για τελευταία φορά: αυτό που είναι πραγματικά βάρβαρο, απάνθρωπο και απαράδεκτο είναι οι εγκληματίες, παράνομοι ξένοι που έχουν τραυματίσει και δολοφονήσει αθώους Αμερικανούς πολίτες”.

Η Γκράντε, μια τραγουδίστρια που έχει προταθεί και για βραβείο Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Wicked», άσκησε πέρυσι κριτική εις βάρος της κυβέρνησης Τραμπ με μια ανάρτησή της στο Instagram όπου απευθυνόταν στους ψηφοφόρους του Τραμπ ρωτώντας τους αν οι ζωές τους έχουν βελτιωθεί από τότε που ο Ρεπουμπλικανός επέστρεψε στην προεδρία.

Ο Τραμπ, ο οποίος διανύει πλέον τη δεύτερη μη συναπτή θητεία του, έχει ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες και βίντεο πολλές φορές προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

Ορισμένα από τα βίντεο περιλαμβάνουν τραγούδια που έχουν γίνει δημοφιλή, ενώ απεικονίζουν εικόνες που δείχνουν την καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν και τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Διαβάστε επίσης:

Το παράπονο του Steven Spielberg για τις ταινίες James Bond

Φόρος τιμής στον Laurence Olivier – Η μπλε πλακέτα του English Heritage στο σπίτι των παιδικών του χρόνων (photos/video)

Κριτική ταινίας: «Ημέρα Αποκάλυψης» – Οι εξωγήινοι είναι φίλοι μας (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras_OT_new_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Ποια είναι τα 5 μέτρα άμεσης προτεραιότητας που προτείνει η ΕΛΑΣ (Video)

katharismos_oikopedou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τουρνάς ανακοίνωσε παράταση στον καθαρισμό οικοπέδων ως τις 22 Ιουνίου

XARIS_DOUKAS_2204
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοβουλία Δούκα για τα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας – «Δεν γίνεται να μην υπάρξει εξαντλητικός διάλογος»

zografou opke 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε νυχτερινά κέντρα – Ανάμεσά τους πρώην ποδοσφαιριστής και αστυνομικός

Hamburg_airport_terminals_Wiki
ΚΟΣΜΟΣ

Αμβούργο: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο – Άνδρας πατησε… από ασχετοσύνη κουμπί έκτακτης ανάγκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

argyros-nika-eksot
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους (Photos)

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

mitsotakis samaras- giannakopoulou – velopoylos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Έτοιμο το εκλογικό αφήγημα Μητσοτάκη, τα άγχη του ΠΑΣΟΚ, η Νάντια και οι αβρότητες Σαμαρά σε Ανδρουλάκη, η μάχη Καρυστιανού – Βελόπουλου στη Θεσσαλονίκη

whale graveyard
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες βρήκαν πού πηγαίνουν οι φάλαινες για να πεθάνουν εδώ και εκατομύρια χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 14:45
tsipras_OT_new_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Ποια είναι τα 5 μέτρα άμεσης προτεραιότητας που προτείνει η ΕΛΑΣ (Video)

katharismos_oikopedou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τουρνάς ανακοίνωσε παράταση στον καθαρισμό οικοπέδων ως τις 22 Ιουνίου

XARIS_DOUKAS_2204
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοβουλία Δούκα για τα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας – «Δεν γίνεται να μην υπάρξει εξαντλητικός διάλογος»

1 / 3