Ariana Grande: Έξαλλη με τον Τραμπ, «μη χρησιμοποιείτε τη μουσική μου για αυτή τη βάρβαρη, απάνθρωπη ανοησία»

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της ποπ Αριάνα Γκράντε διεμήνυσε χθες στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική της για να προωθεί τις πολιτικές της.

Tο σχόλιο έγινε αφότου ο Λευκός Οίκος ανήρτησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα βίντεο στο TikTok για την προώθηση της αντιμεταναστευτικής του πολιτικής.

@whitehouse Bye-bye 👋 President Trump has delivered the most secure border in history ♬ original sound – The White House

Το βίντεο, το οποίο εμφανίζει ομοσπονδιακούς πράκτορες να συλλαμβάνουν ανθρώπους και να τους περνούν χειροπέδες, έχει ως μουσική υπόκρουση το βραβευμένο με Γκράμι τραγούδι του 2024 της Αριάνα Γκράντε “Bye”.

@whitehouse Goodbye criminal illegals! The Trump admin will keep fighting to keep America Safe 🇺🇸 ♬ original sound – The White House

“Παρακαλώ μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μουσική μου σε σχέση με αυτή τη βάρβαρη, απάνθρωπη, απαράδεκτη ανοησία“, έγραψε η Γκράντε σε σχόλιό της που ανέβασε χθες στο βίντεο του Λευκού Οίκου στο TikTok, «στολίζοντας» παράλληλα και τους γνωστούς τραμπούκους της ICE.

Πηγή που πρόσκειται στην τραγουδίστρια είπε ότι η ομάδα της εξετάζει με ποιον τρόπο μπορεί να αφαιρέσει τη μουσική υπόκρουση από το βίντεο το συντομότερο δυνατό.

Απαντώντας στην Γκράντε, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άμπιγκεϊλ Τζάκσον σχολίασε: “Θα το πούμε για τελευταία φορά: αυτό που είναι πραγματικά βάρβαρο, απάνθρωπο και απαράδεκτο είναι οι εγκληματίες, παράνομοι ξένοι που έχουν τραυματίσει και δολοφονήσει αθώους Αμερικανούς πολίτες”.

Η Γκράντε, μια τραγουδίστρια που έχει προταθεί και για βραβείο Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Wicked», άσκησε πέρυσι κριτική εις βάρος της κυβέρνησης Τραμπ με μια ανάρτησή της στο Instagram όπου απευθυνόταν στους ψηφοφόρους του Τραμπ ρωτώντας τους αν οι ζωές τους έχουν βελτιωθεί από τότε που ο Ρεπουμπλικανός επέστρεψε στην προεδρία.

Ο Τραμπ, ο οποίος διανύει πλέον τη δεύτερη μη συναπτή θητεία του, έχει ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες και βίντεο πολλές φορές προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

Ορισμένα από τα βίντεο περιλαμβάνουν τραγούδια που έχουν γίνει δημοφιλή, ενώ απεικονίζουν εικόνες που δείχνουν την καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν και τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

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