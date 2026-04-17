Η ιστορική συνεργασία των θρύλων του Bristol με τον κορυφαίο Αμερικανό τραγουδοποιό δεν είναι απλώς ένα μουσικό γεγονός, αλλά μια ωμή πολιτική παρέμβαση στα αμερικανκά δρώμενα.

Η κυκλοφορία του single «Boots on the Ground» 2026 σηματοδοτεί μια από τις πιο ηχηρές επιστροφές στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Είναι η πρώτη πρωτότυπη κυκλοφορία του Tom Waits μετά το 2011 και η επιστροφή των Massive Attack μετά από έξι χρόνια σιωπής.

Το τραγούδι είναι ένα «μανιφέστο» κατά της ICE, που έρχεται να προστεθεί σε αυτά και άλλων ακτιβιστών καλλιτεχνών, με τον Μπρους Σπρίνγκστιν να είναι ο πρώτος με το «Streets of Minneapolis».

Ο trip hop ήχος των Massive Attack ενώνεται με το «γρέζι» της φωνής του Tom Waits, δίνοντας ένα καθηλωτικό αποτέλεσμα, με ωμούς στίχους για τη βία στην Αμερική, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους μετανάστες και τους άστεγους βετεράνους.

«Ποιοι διάολο είναι αυτοί οι ομοσπονδιακοί τύποι; Κρύβονται στη Γερουσία σαν φουσκωμένα τσιμπούρια… κάθονται σε δωμάτια γεμάτα με στρατιωτικές αφίσες».

Το οπτικό υλικό σε σκηνοθεσία των Massive Attack και φωτογραφία του thefinaleye, περιλαμβάνει όχι μόνο εικόνες από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην ιστορία της Αμερικής, αλλά και σκληρά στατιστικά δεδομένα για τις επιδρομές της υπηρεσίας ICE και την αστυνομική βία.

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο γιος του Tom Waits, Casey Waits, στα κρουστά, δίνοντας μια πρωτόγονη ένταση.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στην ACLU (American Civil Liberties Union) και στο US Immigrant Defense Project, στηρίζοντας έμπρακτα τα θύματα της αυθαιρεσίας που περιγράφει το τραγούδι.

Οι στίχοι

«Big legs dangle from a helicopter hole

Big chug rhythm, gotta be now ho!

Brown, mean and young, dumb and full of cum

What can you use a Marine for?



This is a fucking ass machine gun war

With your boots on the ground, boots on the ground

Boots on the ground, boots on the ground

We trim your hedges, we fight your wars

Wait in the trenches and we’re fucked ’til we’re sore

With boots on the ground, boots on the ground



Born shiny bullets in an army of ants

Blow that horn, we sleep in our pants

Big titties, big titties

Well we holler and we burn down cities



Boots on the ground, boots on the ground

Shootin’ up the town by stayin’ in the holе ’til Jimmy Hoffa is found

With my boots on the ground



Well, something goеs tink when the cardrige is spent

Where do you think all your cartilage went?

Boots on the ground, boots on the ground

Now who the hell are these federal pricks?

Hiding in the Senate like a bloated-ass tick

Air-conditioned fuckstick loafers

Sittin’ in a room full of army posters

A coal to a diamond, a vote into law

They campaign up all the blood they can draw

Mold your world, a soldier’s just clay

How much does every soldier weigh?

Cut you at the ankles and they throw that ass away

Boots on the ground



Cold and hot as Satan’s hoof

Spinning on the world, I’m hiding on a roof

I kill a brown man I never ass knew

Choked on spit and then he turned blue

He spattered black blood, he rolled Fin out

He died right there, I got the pearl from his snout

A puff of gray smoke, the tongue of a cloud

He rotted in the sand and all that they found was his boots on the ground

Boots on the ground, boots on the ground

All that they found was his boots on the ground, boots on the ground

Διαβάστε επίσης:

Κριτική ταινιών: «Ένζο» και «Ξεκινήματα» – Περιπέτειες των σωμάτων

Πίνακας του Μονέ «έπιασε» 10,2 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι – 6,5 εκατ. δόθηκαν για έναν δεύτερο του ίδιου καλλιτέχνη

«Focker-In-Law»: Νέο sequel με Ben Stiller, Robert De Niro και… Ariana Grande (photos/video)