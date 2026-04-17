ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 11:37
17.04.2026 10:37

«Boots on the Ground»: Massive Attack και Tom Waits «ενώνονται» σε ένα τραγούδι – μανιφέστο κατά της ICE και της αστυνομικής βίας

Η ιστορική συνεργασία των θρύλων του Bristol με τον κορυφαίο Αμερικανό τραγουδοποιό δεν είναι απλώς ένα μουσικό γεγονός, αλλά μια ωμή πολιτική παρέμβαση στα αμερικανκά δρώμενα.

Η κυκλοφορία του single «Boots on the Ground» 2026 σηματοδοτεί μια από τις πιο ηχηρές επιστροφές στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Είναι η πρώτη πρωτότυπη κυκλοφορία του Tom Waits μετά το 2011 και η επιστροφή των Massive Attack μετά από έξι χρόνια σιωπής.

Το τραγούδι είναι ένα «μανιφέστο» κατά της ICE, που έρχεται να προστεθεί σε αυτά και άλλων ακτιβιστών καλλιτεχνών, με τον Μπρους Σπρίνγκστιν να είναι ο πρώτος με το «Streets of Minneapolis».

Ο trip hop ήχος των Massive Attack ενώνεται με το «γρέζι» της φωνής του Tom Waits, δίνοντας ένα καθηλωτικό αποτέλεσμα, με ωμούς στίχους για τη βία στην Αμερική, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους μετανάστες και τους άστεγους βετεράνους.

«Ποιοι διάολο είναι αυτοί οι ομοσπονδιακοί τύποι; Κρύβονται στη Γερουσία σαν φουσκωμένα τσιμπούρια… κάθονται σε δωμάτια γεμάτα με στρατιωτικές αφίσες».

Το οπτικό υλικό σε σκηνοθεσία των Massive Attack και φωτογραφία του thefinaleye, περιλαμβάνει όχι μόνο εικόνες από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην ιστορία της Αμερικής, αλλά και σκληρά στατιστικά δεδομένα για τις επιδρομές της υπηρεσίας ICE και την αστυνομική βία.

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο γιος του Tom Waits, Casey Waits, στα κρουστά, δίνοντας μια πρωτόγονη ένταση.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στην ACLU (American Civil Liberties Union) και στο US Immigrant Defense Project, στηρίζοντας έμπρακτα τα θύματα της αυθαιρεσίας που περιγράφει το τραγούδι.

Οι στίχοι

«Big legs dangle from a helicopter hole
Big chug rhythm, gotta be now ho!
Brown, mean and young, dumb and full of cum
What can you use a Marine for?


This is a fucking ass machine gun war
With your boots on the ground, boots on the ground
Boots on the ground, boots on the ground
We trim your hedges, we fight your wars
Wait in the trenches and we’re fucked ’til we’re sore
With boots on the ground, boots on the ground


Born shiny bullets in an army of ants
Blow that horn, we sleep in our pants
Big titties, big titties
Well we holler and we burn down cities


Boots on the ground, boots on the ground
Shootin’ up the town by stayin’ in the holе ’til Jimmy Hoffa is found
With my boots on the ground


Well, something goеs tink when the cardrige is spent
Where do you think all your cartilage went?
Boots on the ground, boots on the ground
Now who the hell are these federal pricks?
Hiding in the Senate like a bloated-ass tick
Air-conditioned fuckstick loafers
Sittin’ in a room full of army posters
A coal to a diamond, a vote into law
They campaign up all the blood they can draw
Mold your world, a soldier’s just clay
How much does every soldier weigh?
Cut you at the ankles and they throw that ass away
Boots on the ground


Cold and hot as Satan’s hoof
Spinning on the world, I’m hiding on a roof
I kill a brown man I never ass knew
Choked on spit and then he turned blue
He spattered black blood, he rolled Fin out
He died right there, I got the pearl from his snout
A puff of gray smoke, the tongue of a cloud
He rotted in the sand and all that they found was his boots on the ground
Boots on the ground, boots on the ground
All that they found was his boots on the ground, boots on the ground

