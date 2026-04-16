Πίνακας του Μονέ «έπιασε» 10,2 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι – 6,5 εκατ. δόθηκαν για έναν δεύτερο του ίδιου καλλιτέχνη

Ένας πίνακας που φιλοτέχνησε το 1901 ο Κλοντ Μονέ, το «Βετέιγ στο πρωινό φως», πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Παρίσι έναντι 10,2 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό ρεκόρ για τη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s.

Ένας άλλος πίνακας, «Τα νησιά του Πορ-Βιλέ» (1883), πουλήθηκε έναντι 6,45 εκατ. ευρώ, στην ίδια δημοπρασία.

Un tableau de Claude Monet a été adjugé près de 10,2 millions d'euros à Paris, un record en France depuis 2000 selon Sotheby's. Une autre œuvre du peintre a aussi dépassé les 6 millions lors de cette vente.

Σύμφωνα με τον Sotheby’s, πρόκειται για «ρεκόρ για έργα του Μονέ που πουλήθηκαν σε δημοπρασίες στη Γαλλία» από το 2000. Τη χρονιά εκείνη η Γαλλία κατήργησε το μονοπώλιο των γαλλικών οίκων στις δημοπρασίες και άνοιξε την αγορά της τέχνης στους μεγάλους οίκους δημοπρασιών του εξωτερικού.

Two recently rediscovered Monet landscapes are now the most valuable works by the artist sold in France, bringing in over €16 million today at #SothebysParis.



Οι δύο πίνακες βρίσκονταν επί περίπου έναν αιώνα σε ιδιωτικές συλλογές. Η αρχική εκτίμηση για το «Βετέιγ» ανερχόταν στα 6-8 εκατ. ευρώ και για τα «Νησιά» στα 3-5 εκατ. ευρώ. Ζωγραφίστηκαν με διαφορά 20 χρόνων και εικονίζουν τοπία του Σηκουάνα που απέχουν μεταξύ τους 20 χιλιόμετρα.

Το ρεκόρ για έργο του Μονέ κατέχει ο πίνακας «Θημωνιές» που πουλήθηκε το 2019 στη Νέα Υόρκη έναντι 110,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Focker-In-Law»: Νέο sequel με Ben Stiller, Robert De Niro και… Ariana Grande (photos/video)

«Στο Θέατρο»: Η νέα παράσταση της Όλιας Λαζαρίδου στο Fougaro Artcenter στο Ναύπλιο

«The Odyssey»: Ο Christopher Nolan χάρισε μια συναρπαστική ματιά από την ταινία στο CinemaCon (photos/video)











