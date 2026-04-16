«Focker-In-Law»: Νέο sequel με Ben Stiller, Robert De Niro και… Ariana Grande (photos/video)

Η Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande) έχει κατακτήσει τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές, τα Όσκαρ και πλέον, το CinemaCon.

Η πολυτάλαντη σταρ έδωσε το «παρών» στο συνέδριο του Λας Βέγκας μέσα από τα πρώτα πλάνα του «Focker In-Law». Πρόκειται για μια νέα παραγωγή που δίνει την ευκαιρία στην Γκράντε να ξεδιπλώσει την κωμική της πλευρά δίπλα στον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro) και τον κάτοχο Emmy, Μπεν Στίλερ (Ben Stiller).

Η αρχική ταινία του franchise «Meet the Parents» ακολουθούσε τον Greg Focker (Στίλερ) στις αλλεπάλληλες αμήχανες προσπάθειές του να κερδίσει τον πεθερό του (Ντε Νίρο). Η ταινία αναδείχθηκε σε τεράστια εμπορική επιτυχία με εισπράξεις 330 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, οδηγώντας σε δύο sequel πριν από τη νέα συνέχεια.

«Μάλλον θα μπορούσατε να πείτε ότι είμαι ο νέος Ντε Νίρο της σειράς» είπε ο Στίλερ από τη σκηνή του Colosseum στο Caesar’s Palace, εξηγώντας ότι βρίσκεται στην ίδια περίπου ηλικία που είχε ο Ντε Νίρο στην ταινία του 2000, με τον τελευταίο να κάνει την εμφάνισή του ανάμεσα σε ενθουσιώδεις επευφημίες.

«Μην το λες αυτό. Είναι μεγάλη ασέβεια. Έκανες μια πολύ κολακευτική σύγκριση που με ανάγκασε να υπερασπιστώ την τιμή μου», σχολίασε με τη σειρά του ο Ντε Νίρο χαριτολογώντας.

Και οι δύο μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τη συμμετοχή της Γκράντε, με τον Ντε Νίρο να την αποκαλεί «πιθανώς την πιο αστεία συμπρωταγωνίστρια με την οποία είχε την τύχη να μοιραστεί την οθόνη», όπως αναφέρει το Variety.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, «ο Henry (Σκάιλερ Γκιζόντο – Skyler Gisondo), γιος του Greg και της Pam Focker, προκαλεί νέο οικογενειακό χάος όταν αποφασίζει να παντρευτεί την Olivia Jones, μια δυναμική γυναίκα που φαίνεται να είναι εντελώς ακατάλληλη για εκείνον».

Το καστ συμπληρώνουν οι Όουεν Γουίλσον (Owen Wilson), Μπλάιθ Ντάνερ (Blythe Danner), Τέρι Πόλο (Teri Polo), Μπένι Φέλντσταϊν (Beanie Feldstein) και Εντουάρντο Φράνκο (Eduardo Franco).

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζον Χάμπουργκ (John Hamburg), σε σενάριο των Γκρεγκ Γκλιένα (Greg Glienna) και Μαίρη Ρουθ Κλαρκ (Mary Ruth Clarke).

Στην ομάδα της παραγωγής συμμετέχουν οι Τζέιν Ρόζενταλ (Jane Rosenthal), Τζέι Ρόουτς (Jay Roach), Τζον Λέσερ (John Lesher) μαζί με τους Ντε Νίρο, Στίλερ και Χάμπουργκ.

Η κωμωδία «Focker-in-Law» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 25 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

«The Odyssey»: Ο Christopher Nolan χάρισε μια συναρπαστική ματιά από την ταινία στο CinemaCon (photos/video)

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Δράμα, θρίλερ και «Mother Mary» με Αν Χάθαγουεϊ (Video)

Κριτική ταινιών: «Εθνικός θησαυρός» και «Χρήσιμα φαντάσματα» – Μαγικές εικόνες από την Ανατολή