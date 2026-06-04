«Τύχη Βουνό» για τον Keanu Reeves στην κωμωδία «Good Fortune» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Αυτή την Κυριακή 7/6 (22:00) στο Novacinema 1 με τους Keanu Reeves , Seth Rogen , Sandra Oh , Aziz Ansari και σκηνοθεσία του Aziz Ansari

Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Την κωμωδία «Good Fortune» («Τύχη Βουνό», 2025, διάρκειας 94’) με τους Keanu Reeves, Seth Rogen, Sandra Oh, Aziz Ansari και σκηνοθεσία του Aziz Ansari θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 7 Ιουνίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Μια κωμωδία που σατιρίζει το κλισέ «τα χρήματα δεν έχουν σημασία». Με τον Keanu Reeves σε έναν σπάνιο, γεμάτο ενέργεια κωμικό ρόλο, δίπλα στο κλασικό κυνικό χιούμορ του Seth Rogen. Η ζωή ενός ταλαιπωρημένου άνδρα ανατρέπεται όταν ένας καλοπροαίρετος άγγελος αναλαμβάνει να τον βοηθήσει. Οι καλές προθέσεις, ωστόσο, οδηγούν σε απρόβλεπτη σύγκρουση τους χάος, της τύχης και της φιλοδοξίας. Μην χάσετε τη διασκεδαστική συνέχεια την Κυριακή 7/6 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.