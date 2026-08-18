Weather Analysis Greece: Την επόμενη εβδομάδα οι θερμότερες μέρες του 2026 – Δύο εκδοχές για τον καύσωνα

Takeaways by to pontiki AI Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για την επόμενη εβδομάδα την έλευση ενός ασυνήθιστου καύσωνα, ο οποίος αναμένεται να φέρει τις θερμότερες ημέρες του 2026.

Τα διαθέσιμα δεδομένα παρουσιάζουν ομοιότητες με τις συνθήκες που είχαν επικρατήσει κατά τη διάρκεια του ακραίου καύσωνα του Ιουνίου του 2007.

Η τελική ένταση του φαινομένου εξαρτάται από την κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού στον Βισκαϊκό κόλπο και τη δυτική Ευρώπη.

Οι ειδικοί αναμένουν μια σαφέστερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

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Μπορεί να βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού ωστόσο οι μετεωρολόγοι θεωρούν ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Όπως αναφέρουν την επόμενη εβδομάδα θα καταγραφούν οι θερμότερες μέρες του 2026. Θα μας ταλαιπωρήσει, δηλαδή, ένας καύσωνας ασυνήθιστος για τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με το Weather Analysis Greece για την άλλη εβδομάδα, «πλέον τα περισσότερα δεδομένα, εμφανίζουν μια σχεδόν πανομοιότυπη διάταξη, με εκείνη του Ιουνίου 2007».

Υπενθυμίζεται ότι τη χρονιά εκείνη και συγκεκριμένα από τις 23 έως και τις 28 Ιουνίου είχε καταγραφεί ένας από τους ισχυρότερους μεταπολεμικά καύσωνες για τον μήνα Ιούνιο, με θερμοκρασίες-ρεκόρ που έφτασαν τους 46,2°C στη Νέα Φιλαδέλφεια και 46,4°C στο Άργος.

«Ο καύσωνας εκείνος, κρατάει από τότε, τα σκύπτρα του ισχυρότερου για την βόρεια χώρα, με ρεκόρ που από τότε δεν έχουν απειληθεί ούτε τα έχουμε πλησιάσει.

Βέβαια τότε, είχαμε την ατυχία, να συμπέσει στην περίοδο της μεγαλύτερης διάρκειας ημέρας του έτους, έτσι ο θερμός αέρας εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο την ηλιακή ακτινοβολία , ενώ τώρα, θα μας έρθει στο “σβήσιμο” του καλοκαιριού» αναφέρουν οι επιστήμονες.

Βεβαίως, διευκρινίζουν ότι όλα θα εξαρτηθούν από το πως ακριβώς θα κινηθεί το βαρομετρικό χαμηλό στον Βισκαϊκό κόλπο – πρόκειται για κόλπο του Βορείου Ατλαντικού Ωκεανού, βρίσκεται στα δυτικά της Γαλλίας και βορειοδυτικά της Ισπανίας – και την δυτική Ευρώπη.

«Αυτό θα φανεί λογικά μέχρι την Πέμπτη-Παρασκευή, οπότε θα έχω μια σαφή εικόνα, εάν καταλήξουμε σε ένα κλασικό κύμα καύσωνα, ή σε κάτι περισσότερο ακραίο. Πάντως και στις 2 περιπτώσεις, είναι “κλειδωμένο” οτι οι θερμότερες μέρες του 2026, θα καταγραφούν την νέα εβδομάδα» αναφέρει ο Φωκίων Χωρινός από το Weather Analysis Greece.

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