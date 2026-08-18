Σίφνος: Αναπάντητα ερωτήματα για την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου – Δεν υπήρξε επικοινωνία του χειριστή με το ελικοδρόμιο

Takeaways by to pontiki AI Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση ελικοπτέρου Bell 206 στη Σίφνο, κατά τη διάρκεια της προσέγγισης στο ελικοδρόμιο.

Οι πραγματογνώμονες αναλύουν βίντεο που καταγράφει το ελικόπτερο να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα στον αέρα, εξετάζοντας ως κύρια αίτια σοβαρή μηχανική βλάβη ή πρόβλημα υγείας του πιλότου.

Η έρευνα εστιάζει σε πιθανή δυσλειτουργία του ουραίου στροφείου, καθώς και στο ιστορικό συντήρησης του συγκεκριμένου ελικοπτέρου πριν από την εκτέλεση της μοιραίας πτήσης.

Παρά την πτητική εμπειρία του 53χρονου χειριστή, οι ειδικοί εκτιμούν ότι μια αιφνίδια και καταστροφική μηχανική αστοχία ενδεχομένως κατέστησε αδύνατη τη διατήρηση του ελέγχου.

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Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 53χρονος χειριστής Γιώργος Ράικος δεν είχε καμία επικοινωνία με το ελικοδρόμιο λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωση, ενώ το Bell 206 κατέπεσε λίγα μέτρα μακριά, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια εμφανής ένδειξη που να προμηνύει την εξέλιξη.

Οι πραγματογνώμονες προσπαθούν, έχοντας στο επίκεντρο το βίντεο από τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, να εντοπίσουν τα αίτια της τραγωδίας, βάζοντας στο κάδρο κυρίως δύο ενδεχόμενα: μια αιφνίδια και σοβαρή μηχανική βλάβη στο ελικόπτερο ή ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας του πιλότου.

Στο μικροσκόπιο των ειδικών το βίντεο

Καθοριστικό στοιχείο θεωρείται το βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει το ελικόπτερο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα λίγο πριν από τη συντριβή.

Η εικόνα αυτή έχει στρέψει την προσοχή των ειδικών στο ενδεχόμενο προβλήματος στο ουραίο στροφείο, το οποίο συμβάλλει στην αντιστάθμιση της περιστροφής που προκαλεί το κύριο στροφείο και επιτρέπει στον χειριστή να ελέγχει την κατεύθυνση του ελικοπτέρου.

Παράλληλα, εξετάζονται οι μαρτυρίες για όσα συνέβησαν πριν από την πτώση, καθώς και κάθε στοιχείο που μπορεί να δείξει εάν είχε προηγηθεί κάποια δυσλειτουργία.

Καραϊωσηφίδης: Κυρίαρχο σενάριο η σοβαρή μηχανική βλάβη

Ο αεροναυπηγός και ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων Φαίδων Καραϊωσηφίδης, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα Mega», ανέφερε ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Όπως εκτίμησε, ένα από τα βασικά σενάρια είναι μια καταστροφική αστοχία ή μια ταχύτατα εξελισσόμενη μηχανική βλάβη, η οποία ενδεχομένως στέρησε από τον πιλότο τη δυνατότητα να διατηρήσει τον έλεγχο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις μέχρι στιγμής εικόνες φαίνεται ότι κάποιο πρόβλημα είχε ήδη εμφανιστεί πριν το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. Παρά τις ενέργειες του χειριστή, δεν κατέστη δυνατή η αναγκαστική προσγείωση.

Ο κ. Καραϊωσηφίδης χαρακτήρισε τη μηχανική βλάβη και την επακόλουθη απώλεια ελέγχου ως το κυρίαρχο σενάριο στην παρούσα φάση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί ούτε ο ανθρώπινος παράγοντας.

Φραγκούλης: Τι δείχνει η απότομη περιστροφή προς τα δεξιά

Στη σημασία του βίντεο στάθηκε και ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού Παντελής Φραγκούλης, μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, τα βασικά ενδεχόμενα που πρέπει να εξεταστούν είναι:

πιθανή μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου,

του ελικοπτέρου, δυσλειτουργία συστήματος που σχετίζεται με το ουραίο πτέρωμα,

ένα αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή.

Ο κ. Φραγκούλης επισήμανε ιδιαίτερα την απότομη περιστροφή προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο, σημειώνοντας ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος.

Κρίσιμα το ιστορικό βλαβών και η συντήρηση

Σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα, ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχει η εξέταση του ιστορικού του ελικοπτέρου.

Οι ερευνητές θα πρέπει να διαπιστώσουν εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε:

καταγραφεί κάποια βλάβη,

γίνει σχετική παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή,

πραγματοποιηθεί εργασία συντήρησης στο ουραίο τμήμα.

Ο κ. Φραγκούλης υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και ότι ασφαλές συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί μόνο μετά την πλήρη ανάλυση όλων των δεδομένων.

Η εμπειρία του πιλότου

Οι ειδικοί στέκονται και στη μεγάλη πτητική εμπειρία του 53χρονου Γιώργου Ράικου, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία Στρατού πριν συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία ως χειριστής ελικοπτέρων.

Ο Παντελής Φραγκούλης σημείωσε ότι ένας τόσο έμπειρος πιλότος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων, ωστόσο μια ιδιαίτερα σοβαρή και αιφνίδια μηχανική αστοχία θα μπορούσε να κάνει εξαιρετικά δύσκολη την ανάκτηση του ελέγχου ακόμη και για έναν πολύ έμπειρο χειριστή.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τον χειριστή έχασε τη ζωή του και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Πρόκειται για τον 31χρονο Alexander Cromie και την 30χρονη σύζυγό του Marie Ebert.



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