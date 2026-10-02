Ηράκλειο: Προβλήματα με πτήσεις στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης, λόγω της κακοκαιρίας

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Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» με επίκεντρο την κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Λόγω των καιρικών συνθηκών και πιο συγκεκριμένα των θυελλωδών ανέμων, της χαμηλής ορατότητας, αλλά και καταιγίδων, περίπου 12-13 αφίξεις πτήσεων – κυρίως εξωτερικού- τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης, από το «Ν.Καζαντζάκης». Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ιάκωβο Ουρανό, το πρόβλημα ξεκίνησε περίπου στις έξι και μισή το απόγευμα και διήρκησε περίπου μέχρι τις οκτώ και μισή .

«Το πρόβλημα φαίνεται πάντως πως αποκαθίσταται και τα τελευταία λεπτά έχουν γίνει προσγειώσεις . Ωστόσο θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε το φαινόμενο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη» πρόσθεσε ο κ. Ουρανός.

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