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02.10.2026 22:36

Καταγγελία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα για την αντίδραση Μπαρτζώκα στους πανηγυρισμούς της Βίρτους – Ζητά την παραδειγματική του τιμωρία

02.10.2026 22:36
mpartzokas

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Στη EuroLeague προσέφυγε ο Παναθηναϊκός AKTOR κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα, με αφορμή όσα συνέβησαν μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια.

Η «πράσινη» ΚΑΕ ζητά την παραδειγματική τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού, συνδέοντας το συγκεκριμένο περιστατικό με προηγούμενες συμπεριφορές του τα τελευταία χρόνια.

Στην καταγγελία γίνεται αναφορά και σε περιστατικά που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ντουμπάι, αλλά και στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η θέση της ΚΑΕ αποτυπώνεται αναλυτικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε καταγγελία ενώπιον της EuroLeague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα έπειτα από όσα απαράδεκτα επανέλαβε την Πέμπτη (1/10) μετά από το τέλος της αναμέτρησης του αγώνα και της ήττας της ομάδας του από τη Βίρτους Μπολόνια, όταν -μεταξύ άλλων- έσπρωξε αντίπαλους παίκτες μαινόμενος.

Μέσω αυτής ζητεί την παραδειγματική τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού αναφέροντας το σύνολο των ανάρμοστων συμπεριφορών του καθ’ υποτροπή ανεξέλεγκτου παραβάτη τα τελευταία χρόνια, οι οποίες αποτελούν απόλυτη δυσφήμιση για το άθλημα και το προϊόν της Ευρωλίγκα. Μεταξύ άλλων επεσήμαναν όσα αδιανόητα έκανε μετά το περσινό εκτός έδρας ματς με την Ντουμπάι, όταν επιτέθηκε σε φιλάθλους στην εξέδρα, καθύβρισε γυναίκα φίλαθλο, την αντίστοιχη συμπεριφορά του στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι και πλήθος άλλων.

Επίσης επισημαίνεται πως δεν είναι δυνατόν ο κ. Μπαρτζώκας να συνεχίσει ανεξέλεγκτος να δυσφημεί συνεχώς το άθλημα και παράλληλα να τυγχάνει ασυλίας από τη διοργανώτρια αρχή, ενώ άλλοι παράγοντες του αθλήματος τιμωρούνται αυστηρά και δικαίως.

Στο μπάσκετ γίνονται τεράστιες επενδύσεις και ο κ. Μπαρτζώκας το δυσφημεί συνεχώς και μένει ατιμώρητος, κάτι που πρέπει να σταματήσει!».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 22:47
mpartzokas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καταγγελία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα για την αντίδραση Μπαρτζώκα στους πανηγυρισμούς της Βίρτους – Ζητά την παραδειγματική του τιμωρία

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