Euroleague: Με τρίποντο στην εκπνοή η Βίρτους έσπασε το εκτός έδρας αήττητο του Ολυμπιακού με 96-94

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Ο Ολυμπιακός ήταν «αγκαλιά» με τη νίκη 6΄΄ πριν τη λήξη, μετά από συγκλονιστική «μάχη» με τη Βίρτους, στην Μπολόνια, αλλά δεν υπολόγισε στον Μάρκους Καρ. Ο Καναδός με buzzer beater τρίποντο εκτός ισορροπίες «έγραψε» το τελικό, 96-94, οδηγώντας στην πρώτη νίκη την ομάδα του και υποχρεώνοντας στην πρώτη ήττα τον Πρωταθλητή Ευρώπης, αυτή τη σεζόν, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague.

Σε μια βραδιά που ο Εμπάι Εντζάι «συστήθηκε» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, σημειώνοντας 17 πόντους στην 4η περίοδο και 23 συνολικά (και 7 ριμπάουντ), ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» την αναποτελεσματική άμυνά του. Ο Ζαν Μοντέρο με παλικαρίσιο καλάθι στα 10΄΄ πριν τη λήξη είχε δώσει προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» (93-94), αλλά ο Μάρκους Καρ εξελίχτηκε σε «δήμιο» των παικτών του Μπαρτζώκα, γράφοντας ένα επικό “ happy end” για την ομάδα του, με 22 πόντους και 10 ασίστ. Ο Μπράιαντ Ντάνστον έκανε ντεμπούτο στη 2η θητεία του στον Ολυμπιακό, με εξαιρετική προσπάθεια στη ρακέτα (6 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ), ενώ 8 ασίστ μοίρασε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Ο Εβάν Φουρνιέ με 1/6 τρίποντα (6 πόντους) δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.

Ο Μοντέρο είχε 0/5 τρίποντα σε μία βραδιά που η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και τέλειωσε το ματς με 8 πόντους και 4 ασίστ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε ξεκινήσει με 5/5 τρίποντα στην 1η περίοδο από τα 6/9 συνολικά που πέτυχε, για τους 22 πόντους, ενώ 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο έδωσε στον Ολυμπιακό ο Σάσα Βεζένκοφ.

Εκτός από τον «θύτη» Μάρκους Καρ, ο Άλεξ Μουμπρού είδε τον Αλιού Ντιαρά να υπερέχει στη ρακέτα, με 18 πόντους και 14 ριμπάουντ (!). Ο Άλστον είχε 17 πόντους και 12 πέτυχε ο Μουρ, σε μια βραδιά που η Βίρτους, έπαιξε σε φρενήρη ρυθμό και έστειλε μήνυμα πως καμία ομάδα της Euroleague, δεν θα περάσει ένα εύκολο βράδυ στην Μπολόνια.

Επέστρεψε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού εν συγκρίσει με τον αγώνα στο Κάουνας ο Κόρι Τζόσεφ, εκτός παρέμεινε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (τενοντίτιδα) ο οποίος παρέμεινε στην Αθήνα για θεραπευτική αγωγή αυτή την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 33-30, 49-50, 75-70, 96-94

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