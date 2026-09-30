ΠΑΟΚ – Μανρέσα 93-78: Νικηφόρα πρεμιέρα στο EuroCup σε βραδιά μνήμης για Σούλη Μαρκόπουλο και Τέμπη

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Με εντυπωσιακή απόδοση από τα μέσα της τρίτης περιόδου και μετά, ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε σε σχετικά εύκολη υπόθεση την πρεμιέρα του στο EuroCup, επικρατώντας της Μανρέσα με 93-78 στο κατάμεστο PAOK Sports Arena, για την 1η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση είχε και μία ασυνήθιστη διακοπή διάρκειας περίπου μισής ώρας, όταν, 1:30 πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, παρουσιάστηκε πρόβλημα στη μία από τις δύο μπασκέτες του γηπέδου.

Καθοριστικό ρόλο στη νίκη του «Δικεφάλου» έπαιξε η υπεροχή του κοντά στο καλάθι. Ο ΠΑΟΚ μάζεψε 45 ριμπάουντ, εκ των οποίων 10 επιθετικά, έναντι συνολικά 35 της Μανρέσα, ενώ επιθετικά ξεχώρισε ο Τζέντι Όσμαν με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Ο ΠΑΟΚ άλλαξε ταχύτητα μετά τα μέσα της τρίτης περιόδου

Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε την πρώτη περίοδο προηγούμενος με 21-20, όμως η Μανρέσα πήγε στα αποδυτήρια με μικρό προβάδισμα, 40-41.

Η εικόνα άρχισε να αλλάζει από τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου. Ο «Δικέφαλος» ανέβασε την έντασή του, βρήκε λύσεις στην επίθεση και εκμεταλλεύτηκε την κυριαρχία του στα ριμπάουντ, αποκτώντας σταδιακά τον έλεγχο του αγώνα.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου, πάντως, το παιχνίδι διακόπηκε για περίπου 30 λεπτά, λόγω προβλήματος στη μία μπασκέτα του PAOK Sports Arena. Με την επανέναρξη, ο ΠΑΟΚ διατήρησε τη συγκέντρωσή του και έκλεισε το δεκάλεπτο προηγούμενος με 58-56.

Όσμαν, Ταϊρί και Καλάθης έκαναν τη διαφορά

Ο Τζέντι Όσμαν αποτέλεσε την πιο σταθερή επιθετική αναφορά του ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 23 πόντους, μαζί με 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Μπριν Ταϊρί, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους, εκ των οποίων τους 19 στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας παράλληλα 4/5 τρίποντα.

Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Νικ Καλάθη, ο οποίος άγγιξε το double-double με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε 5 ασίστ και έκανε ένα κλέψιμο.

Για τη Μανρέσα ξεχώρισαν δύο παίκτες με παρελθόν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Τζέι Ντι Νότε, ο οποίος έχει αγωνιστεί στον Άρη, πέτυχε 16 πόντους, μοίρασε 4 ασίστ και είχε 3 κλεψίματα. Ο Τίμι Άλεν, που έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και μία ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 40-41, 58-56, 93-78.

Συγκίνηση για τον Σούλη Μαρκόπουλο πριν από το τζάμπολ

Η βραδιά στο PAOK Sports Arena είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς πριν από την έναρξη του αγώνα τιμήθηκε η μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.

Περίπου ένα τέταρτο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης της 30ής Σεπτεμβρίου, προβλήθηκε οπτικό υλικό αφιερωμένο στον αείμνηστο προπονητή, ο οποίος αποτέλεσε εμβληματική μορφή για τον «Δικέφαλο».

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Γιάννης Πετμεζάς, τίμησε τη μνήμη του Μαρκόπουλου, παραδίδοντας στην κόρη του, Νάνσυ, σε κορνίζα το φύλλο αγώνα από τον τελικό του Κυπέλλου Κόρατς του 1994, στον οποίο ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει της Στεφανέλ Τριέστε.

Παράλληλα, πριν από την έναρξη του αγώνα και έπειτα από αίτημα που είχαν καταθέσει οι Θεσσαλονικείς στο EuroCup, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.

Στεφάνια στη μνήμη των έξι οπαδών του ΠΑΟΚ

Πριν από την αναμέτρηση κατατέθηκαν επίσης στεφάνια σε σημείο κοντά στο πέταλο όπου βρίσκονται οι πιο θερμοί υποστηρικτές των «ασπρόμαυρων».

Η κίνηση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη των έξι οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη, στις 4 Οκτωβρίου 1999.

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