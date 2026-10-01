Γιώργος Μαζωνάκης: «Πονάμε για το παιδί μας, για τη λατρεία μας», λέει η οικογένειά του

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Βαρύ παραμένει το κλίμα στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Είκοσι μία ημέρες μετά την απώλειά του, οι συγγενείς του εξακολουθούν να βιώνουν έντονα το πένθος, ενώ τα ερωτήματα για όσα συνέβησαν παραμένουν αναπάντητα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη δεν είναι σε θέση αυτή την περίοδο να παραχωρήσουν συνεντεύξεις ή να προχωρήσουν σε δημόσιες τοποθετήσεις. Η υπόθεση του θανάτου του στο ιατρείο στο Κολωνάκι εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, παρά την προφυλάκιση των δύο γιατρών που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την υπόθεση.

Η οικογένεια ενημερώνεται διαρκώς από τον δικηγόρο της, Χαράλαμπο Λυκούδη, με τον ίδιο να έχει προειδοποιήσει πως θα κινηθεί νομικά εφόσον προκύψει ότι έχουν διατυπωθεί ψευδείς ισχυρισμοί σχετικά με την υπόθεση.

Το μήνυμα της οικογένειας προς τον κόσμο

Παρά τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, η οικογένεια θέλησε να εκφράσει μέσω του Star την ευγνωμοσύνη της για τη συμπαράσταση και το ενδιαφέρον που έχει δείξει ο κόσμος μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

«Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για το ενδιαφέρον. Είμαστε συντετριμμένοι. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, τα πάντα. Δεν υπάρχουν λόγια, τι να πούμε… Δεν έχουμε δύναμη για λόγια. Πονάμε για το παιδί μας, για τη λατρεία μας… Και συγκινούμαστε με την τεράστια αγάπη του κόσμου στον Γιώργο μας», ήταν το μήνυμά τους.

Την ίδια ώρα, διαψεύδεται η πληροφορία ότι το σπίτι στη Βούλα, όπου διέμενε ο Γιώργος Μαζωνάκης, πρόκειται να μετατραπεί σε μουσείο. Όπως αναφέρθηκε στο σχετικό ρεπορτάζ, το ακίνητο δεν ήταν ιδιόκτητο, αλλά ο τραγουδιστής το είχε νοικιάσει.

Στην κατοικία παραμένουν ακόμη προσωπικά αντικείμενα του Γιώργου Μαζωνάκη. Η τύχη τους αναμένεται να καθοριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, καθώς στην παρούσα φάση η οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με το πένθος της.

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