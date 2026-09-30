Πλακιάς για Τριαντόπουλο: «Το πλημμέλημα δεν μας καλύπτει – Έπρεπε να είχε παραιτηθεί από την πρώτη στιγμή»

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Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος μίλησε στα Μέσα Ενημέρωσης στη Λάρισα, στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών.

Ο κ. Πλακιάς χαρακτήρισε την εξέλιξη «ένα σημαντικό βήμα», ξεκαθάρισε όμως ότι δεν αποτελεί δικαίωση για τις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, τόνισε πως η παραπομπή δεν προδικάζει την έκβαση της υπόθεσης, ούτε ισοδυναμεί με καταδίκη.

«Αν έλεγα ότι ήταν αναμενόμενο, θα σας έλεγα ψέματα», ανέφερε, μιλώντας για την προσπάθεια που προηγήθηκε από την πλευρά της οικογένειάς του. Ιδιαίτερα στάθηκε στο βιολογικό υλικό των τριών παιδιών της οικογένειάς του, το οποίο βρέθηκε στο Κουλούρι και αποτέλεσε βασικό σημείο της κατάθεσής του, που συνέβαλε στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην κατηγορία της πλημμεληματικής παράβασης, επισημαίνοντας ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ειδικού Δικαστηρίου, προβλέπεται, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης.

Παρά τη σημασία που απέδωσε στην παραπομπή, ο Νίκος Πλακιάς απέφυγε να μιλήσει για δικαίωση ή να πανηγυρίσει. «Δεν πρέπει όμως να πανηγυρίζουμε», σημείωσε, ενώ στην ερώτηση αν αισθάνεται έστω και μια μικρή ικανοποίηση απάντησε: «Για εμάς δεν υπάρχει ικανοποίηση».

«Ήδη εξετάζαμε (σ.σ. ως μηνυτές) τη δυνατότητα διαμόρφωσης άλλου κατηγορητηρίου για τον Τριαντόπουλο και τον Κώστα Καραμανλή, σε περίπτωση αλλαγής του πολιτικού σκηνικού», αποκάλυψε.

Ο Νίκος Πλακιάς ανέφερε ότι θα παραστεί στη δίκη και υπογράμμισε πως ο χαρακτηρισμός «πλημμέλημα» δεν καλύπτει τις οικογένειες των θυμάτων, ούτε την προσπάθεια των νομικών τους εκπροσώπων.

Παράλληλα, έκανε λόγο για επιπλέον στοιχεία που αναμένεται να παρουσιαστούν στην πορεία της διαδικασίας, εκφράζοντας την επιθυμία να εξεταστούν ενώπιον της Δικαιοσύνης όσα έχουν βιώσει οι συγγενείς των θυμάτων όλο αυτό το διάστημα.

Σε ό,τι αφορά στην παραίτηση του Χρήστου Τριαντόπουλου, ο κ. Πλακιάς είπε ότι «δεν έκανε καμία χάρη, ούτε σε εμάς, ούτε στις οικογένειές μας, ούτε στα θύματα», τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα έπρεπε να είχε γίνει από την πρώτη στιγμή.

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