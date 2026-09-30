Κακοκαιρία στην Κρήτη: Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο την Πέμπτη

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Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο, ύστερα από απόφαση που ελήφθη λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τους αντιπεριφερειάρχες Χανίων, Νίκο Καλογερή και Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη και αποφασίστηκε να μην λειτουργήσει καμία σχολική μονάδα.

Η Κρήτη βρίσκεται σε συναγερμό λόγω της κακοκαιρίας αλλά και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρών, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν το νησί και αναμένεται να κρατήσουν τις επόμενες ημέρες.

Λόγω της πρόγνωσης του καιρού, όλες οι περιοχές έχουν τεθεί σε Red Code, έως και το πρωί της Κυριακής, οπότε και αναμένεται να εξασθενήσουν τα φαινόμενα.

Το Red Code θα βρίσκεται σε ισχύ από τις βραδινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στο νησί αξιολογείται ως υψηλός.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συγκλήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, μετά την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ.

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